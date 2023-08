Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Ieri si è tenuta l’Opening Night Live della Gamescom 2023 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento

Ieri si è tenuta l’Opening Night Live della Gamescom 2023, un grande evento di apertura che da il via ad una delle fiere videoludiche più importanti dell’anno. Durante la conferenza abbiamo potuto vedere un gran numero di giochi già annunciati, ma ovviamente ci sono stati anche dei nuovi annunci inediti. Se non avete avuto modo di guardare l’Opening Night Live della Gamescom 2023 in diretta e volete recuperare le novità più importanti, qui potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento.

Starfield | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

La Gamescom è iniziata col botto con uno spettacolare nuovo trailer in live action di Starfield. Questo nuovo video è riuscito a immergerci perfettamente nel mood del gioco e di sicuro avrà lasciato a bocca aperta tutti i giocatori interessati all’ultima fatica di Bethesda. Ovviamente essendo un trailer in live action non è stata mostrata alcuna sequenza di gioco, ma negli ultimi mesi il titolo si è mostrato davvero tanto e ormai non manca molto alla sua uscita ufficiale.

Little Nightmares 3 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

A seguire è stato annunciato a sorpresa Little Nightmares 3, il nuovo capitolo dell’acclamata serie targata Supermassive Games. Dal trailer di annuncio è stato possibile assaporare l’atmosfera tipica della serie e anche dare un’occhiata ad alcune delle nuove creature che vi daranno la caccia nel gioco. Al momento il titolo è previsto per un generico 2024 e a quanto pare sarà possibile giocarlo sia da soli che in cooperativa assieme ad un altro giocatore.

Black Myth: Wukong | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Per fare la felicità di tutti i fan dei soulslike il team cinese Game Science ha mostrato un nuovissimo gameplay trailer di Black Myth: Wukong. Le sequenze di gioco a cui abbiamo assistito ci hanno permesso di dare un’occhiata alle splendide ambientazioni del gioco, ma soprattutto ci hanno permesso di assistere a diverse bossfight frenetiche e spettacolari.

Killing Floor 3 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Se siete dei giocatori PC sicuramente conoscerete i Killing Floor, gli amatissimi sparatutto in prima persona targati Tripwire Interactive. L’ultimo capitolo della serie risale all’ormai lontano 2016, ma ora sembra che i fan avranno qualcosa di nuovo con cui divertirsi. Durante la Gamescom infatti è stato annunciato Killing Floor 3 con uno splendido reveal trailer.

Age of Empires 4 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Se siete degli amanti degli RTS e giocate su PC avrete sicuramente già divorato da tempo Age of Empires 4, ma ora finalmente anche i giocatori console potranno divertirsi con questo eccezionale titolo. Durante l’Opening Night Live della Gamescom infatti è stato mostrato un nuovo trailer del gioco in occasione del lancio per Xbox Series X e Xbox Series S.

Crimson Desert | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Dopo un lunghissimo periodo di silenzio finalmente abbiamo avuto modo di vedere nuovamente in azione Crimson Desert, l’ambizioso action adventure di Pearl Abyss. Il nuovo trailer ci ha permesso di assistere a diverse sequenze di gameplay inedite e ci ha anche anticipato alcune delle numerose meccaniche che saranno presenti nel gioco.

Payday 3 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Finalmente abbiamo avuto modo di vedere un corposo gameplay di Payday 3, il terzo capitolo dello storico sparatutto cooperativo di Starbreeze Studios. Il trailer ha mostrato diverse scene d’azione davvero spettacolari e inoltre ha svelato lo scenario di uno dei nuovi colpi presenti nel gioco.

Assassin’s Creed: Mirage | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Ovviamente a un evento del genere non poteva mancare Ubisoft con il suo prossimo Assassin’s Creed. Ormai non manca molto all’uscita di Mirage, ma nonostante ciò la compagnia ha voluto mostrare al pubblico un nuovissimo trailer incentrato sul setting principale del gioco: Bagdad.

Tekken 8 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Ovviamente alla Gamescom non poteva mancare anche Tekken 8, il nuovo capitolo della storica seria di picchiaduro. Il nuovo trailer ha mostrato la nuovissima modalità per giocatore singolo e soprattutto ha finalmente svelato la data d’uscita ufficiale del gioco, cioè il 26 gennaio 2024.

Call of Duty: Modern Warfare III | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Dopo i pugni di Tekken si è passato alle armi da fuoco del nuovo Call of Duty: Modern Warfare III. Durante l’evento è stato mostrato un lungo gameplay trailer che ci ha permesso di dare un’occhiata ad una delle prime missioni della campagna. Il titolo sarà disponibile il 10 novembre e arriverà sia sulle console di vecchia generazione che su quelle attuali.

Nightingale | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Anche a questo evento abbiamo avuto il piacere di rivedere Nightingale, il survival PVE di Inflexion Games. Il nuovo trailer ci ha permesso di osservare nuovamente le splendide ambientazioni del gioco e le numerose creature che avremo la possibilità di affrontare, ma non solo. Al termine del video è stato infatti svelato che il titolo sarà disponibile in accesso anticipato dal 22 febbraio 2024.

Granblue Fantasy: Relink | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Granblue Fantasy: Relink è il nuovo action JRPG in sviluppo da parte di Cygames. In questo titolo prenderete il controllo di una ciurma di avventurieri e dovrete affrontare un gran numero di missioni nell’incantevole regno dei cieli. Il nuovo trailer ha mostrato davvero tante sequenze di gameplay spettacolari e oltretutto ha rivelato che il titolo sarà disponibile in tutto il mondo dal primo febbraio 2024.

Zenless Zone Zero | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Durante la Gamescom è stato mostrato anche un nuovo trailer di Zenless Zone Zero, il nuovo titolo in sviluppo da parte di miHoYo. Il trailer ci ha fatto assistere ad alcune sequenze di gameplay, ma soprattutto ci ha permesso di osservare ancora meglio lo spettacolare mondo di gioco.

Lords of the Fallen | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Ormai abbiamo visto intere sequenze di gameplay di Lords of the Fallen, il nuovo soulslike di CI Games, ma a quanto pare ora è arrivato anche il momento della storia. Durante la Gamescom infatti abbiamo potuto assistere ad uno splendido story trailer che ci ha permesso di comprendere un po’ meglio il misterioso mondo di gioco.

Sonic Superstars | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Se siete dei fan di Sonic sicuramente non vedrete l’ora di mettere le mani su Sonic Superstars, il nuovo platform a scorrimento orizzontale del riccio più famoso al mondo. Ormai non manca molto all’uscita del gioco ma, in occasione della Gamescom, SEGA ha pubblicato un nuovissimo trailer dedicato alla modalità cooperativa.

Sonic Frontiers: The Final Horizon | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

A quanto pare Sonic Superstars non è stato l’unico titolo della serie presente alla Gamescom. SEGA infatti ha anche mostrato un nuovo trailer di The Final Horizon, il nuovo DLC gratuito in arrivo per Sonic Frontiers. Questo contenuto aggiuntivo sarà disponibile dal 28 settembre e arricchirà il gioco con una nuova storia e dei nuovi personaggi giocabili.

The First Descendant | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

The First Descendant è un frenetico sparatutto in terza persona sviluppato con Unreal Engine 5. Il titolo permetterà ad un massimo di quattro giocatori di collaborare per affrontare pericolosissimi boss e combattere per la sopravvivenza dell’umanità. Se il gioco vi interessa, dal 19 al 25 settembre avrete la possibilità di partecipare all’Open Beta Crossplay.

Under the Waves | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Under the Waves è un affascinante titolo in cui vestirete i panni di un sommozzatore che deve immergersi da solo negli abissi marini e che inizierà a vivere situazioni a dir poco bizzarre. Il titolo sarà disponibile tra meno di una settimana e in occasione della Gamescom Quantic Dream ha mostrato uno spettacolare trailer di lancio.

Expeditions: A Mudrunner Game | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Dai creatori di MudRunner e SnowRunner arriva Expeditions: A Mudrunner Game. In questo nuovo titolo dovrete prendere il controllo di potenti mezzi fuoristrada e superare anche i terreni più accidentati utilizzando i numerosi strumenti a vostra disposizione.

The Crew Motorfest | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Ovviamente alla Gamescom non poteva mancare anche The Crew Motorfest, il nuovo gioco di corse targato Ubisoft. Il titolo sarà disponibile a partire dal 14 settembre, ma i giocatori interessati avranno anche la possibilità di provarlo abbondantemente prima dell’acquisto. Dal 14 al 17 settembre infatti sarà disponibile una demo gratuita che vi permetterà di provare il gioco completo per un massimo di 5 ore.

Cyberpunk 2077: Phantom Libery | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Anche CD Projekt RED ha fatto la sua apparizione sul palco della Gamescom con Phantom Libery, il nuovo DLC di Cyberpunk 2077. Questa espansione arricchirà il gioco con tanti nuovi contenuti e oltretutto andrà anche a migliorare diversi elementi di gameplay già presenti.

Marvel Snap | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Di sicuro tutti conoscerete Marvel Snap, il popolare gioco di carte basato sull’universo della Marvel. Il gioco conta davvero una marea di giocatori attivi, ma molti di loro preferirebbero giocarlo su una piattaforma diversa dai dispositivi iOS e Android. Per fortuna i desideri di queste persone sono stati esauditi dato che durante la Gamescom è stato mostrato un spettacolare trailer animato dedicato alla pubblicazione di Marvel Snap su Steam.

Mortal Kombat 1 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Gli amanti dei picchiaduro sicuramente saranno stati felici di rivedere Mortal Kombat 1 sul palco della Gamescom. Il nuovo trailer mostrato si divideva tra momenti dedicati all’azione e momenti dedicati alla storia, ma ovviamente ha mostrato anche tanta di quella violenza che caratterizza la serie da sempre.

Ara: History Untold | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Ara: History Untold è uno strategico a turni storico in sviluppo da parte di Oxide Games. Il titolo vi permetterà di creare una nazione sin dagli albori fino all’apice del suo sviluppo e nel nuovo trailer abbiamo potuto avere un’assaggio di gameplay.

Diablo IV Season of Blood | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Durante la Gamescom è tornato a mostrarsi anche Diablo IV, l’ultimo eccezionale capitolo della serie targata Blizzard. Il nuovo trailer mostrato durante l’evento ha annunciato che il 17 ottobre arriverà Season of Blood, una nuova questline che arricchirà il titolo con nuovi boss e tante altre novità.

Dustborn | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Dustborn è un particolare action adventure in cui prenderete il controllo di Pax, un esule con il potere di trasformare le parole in un’arma. Durante la vostra avventura dovrete attraversare i pericolosi Stati Divisi d’America e utilizzare il potere delle parole per superare le avversità che vi si pareranno davanti.

Thank Goodness you’re Here | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Thank Goodness you’re Here è un eccentrico platform dallo stile unico in cui vestirete i panni di un venditore porta a porta che dovrà svolgere dei compiti sempre più eccentrici per conto degli abitanti di una bizzarra cittadina inglese. Il reveal trailer ha mostrato diverse sequenze di gioco e soprattutto ci ha permesso di osservare lo splendido stile artistico del titolo.

Alan Wake 2 | Gamescom 2023: recap di tutti gli annunci

Per concludere l’Opening Night Live della Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer di Alan Wake 2. Il video ci ha permesso di osservare alcune sequenze di gameplay e ci ha anche ricordato la nuova data d’uscita prevista per il titolo, cioè il 27 ottobre.

