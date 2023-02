Layers of Fear: svelata la data d’uscita del titolo

Layers of Fear torna sotto i riflettori con un nuovo trailer del gioco che svela finalmente la data d’uscita ufficiale

Bloober Team ha finalmente fornito un aggiornamento su Layers of Fears, il prossimo titolo horror della serie Layers of Fear che ha avuto molto successo dal rilascio del primo capitolo nel 2016. Stranamente il titolo è stato recentemente rinominato da Layers of Fears a Layers of Fear, che è anche il nome del primo gioco. La storia prevede l’esplorazione di un faro solitario e spettrale per scoprire delle vicende mai raccontate prima che presumibilmente saranno legate agli eventi dei capitoli precedenti.

Il nuovo spaventoso trailer di Layers of Fear svela la data d’uscita!

Invece di essere lanciato all’inizio del 2023, la nuova data d’uscita di Layers of Fear è stata fissata per giugno e uscirà su Xbox Series X/S, PS5 e PC. È interessante notare che Layers of Fear sembra una raccolta migliorata di Layers of Fear (2016), il DLC Inheritance e Layers of Fear 2, dando l’idea di essere una sorta di soft reboot della saga. Inoltre, ci sono nuove meccaniche e orrori da sperimentare e un nuovo capitolo, “The Final Note“, che dara una degna conclusione alla saga.

Questo capitolo è a tutti gli effetti dal punto di vista della moglie del pittore del primo gioco e amplia ulteriormente la storia sotto nuovi punti di vista. Per quanto strano possa sembrare, si adatta alla descrizione data da uno degli sviluppatori del titolo. Il gioco è stato realizzato sulle basi dei capitoli precedenti del franchise e funge da reimmaginazione della struttura narrativa complessiva dell’intera saga, collegandoli tutti insieme. Ovviamente, la grafica è stata rivista grazie all’Unreal Engine 5 con ray tracing, HDR, supporto 4K e altro ancora.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Kinguin.