Uno sguardo a La legge di Lidia Poet su Netflix

Da qualche giorno ha fatto il proprio esordio su Netflix La legge di Lidia Poet: diamo uno sguardo alla serie con Matilda De Angelis

Tra le uscite più interessanti dell’ultimo periodo c’è sicuramente La legge di Lidia Poet, serie tv italiana, firmata Netflix, e incentrata sulla figura della prima avvocata a iscriversi all’Ordine in Italia. La narrazione procede tra riferimenti storici e molta finzione narrativa, ma sin dalle sue prime battute mostra moltissime potenzialità. Nella serie Netflix troviamo Lidia Poet, interpretata da una splendida Matilda De Angelis, che dopo essersi laureata in giurisprudenza ed essersi iscritta all‘Ordine degli Avvocati si vede ritirare la sua licenza di abilitazione alla professione solo perché donna. Così, Lidia inizia a lavorare al suo ricorso e nel frattempo fornisce i suoi servigi da avvocata lavorando insieme al fratello Enrico, anche lui avvocato. Come detto, tra finzione narrativa e realtà storica, assistiamo alle vicende di Lidia, una donna forte, decisamente avanti per i suoi tempi, che non ha paura di confrontarsi con l’universo maschile e di far sentire la propria voce. Un vero e proprio modello, alle prese in ogni puntata con un nuovo e intricato caso.

Il primo sguardo a La legge di Lidia Poet

In totale la prima stagione della serie conta sei episodi, rilasciati tutti in blocco, come da consuetudine, da Netflix. Sin dai primissimi istanti si avvertono moltissime peculiarità della serie: un ritmo serrato e intrigante, un’ambientazione storica sicuramente non rigorosissima, ma ad hoc per la narrazione, e soprattutto una spettacolare Matilda De Angelis, che si conferma una delle attrici più interessanti del panorama nazionale. Lidia Poet è come detto una donna forte ed emancipata, sia a livello di idee che di costumi, ma deve chiaramente fare i conti con una società fortemente maschilista, che osteggia la sua carriera e mina la sua libertà. Il personaggio della serie si discosta chiaramente dal precedente storico, ma ne ricalca la portata, perché la vera Lidia Poet è stata un modello molto importante di avanguardia per le donne e questa Lidia incarnata da Matilda De Angelis ne ricalca sicuramente lo stile.

Insomma, La legge di Lidia Poet è una serie che ha tantissime potenzialità e che dimostra il suo valore sin dai primi sguardi. Un’altra conferma della crescita del panorama seriale italiano, a cui spesso non vengono riconosciuti i giusti pregi, e dell’apporto che danno le piattaforme streaming nella nostra produzione. Una serie sicuramente da guardare per conoscere un grande personaggio storico, a lungo relegato a un ruolo marginale, e per godersi una narrazione divertente e intrigante.

Il febbraio di Netflix

Da You a La legge di Lidia Poet fino ad Outer Banks: febbraio è decisamente un mese ricco in casa Netflix.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.