Book Pride: a marzo la tappa milanese

Book Pride torna a marzo con la prima tappa milanese del 2023. L’evento giunge ormai alla sua settima edizione ed è totalmente dedicato all’editoria indipendente italiana

Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente, torna anche quest’anno con una doppia tappa: Milano a marzo e Genova a ottobre; dal 10 al 12 marzo 2023, infatti, il festival vi aspetta al Superstudio MAXI di Milano. Il programma per la tappa milanese è ancora in aggiornamento, ma dall’attuale lista di eventi, consultabili sul sito ufficiale, è già evidente la varietà delle tipologie di incontri, che vanno da presentazioni di libri a workshop, fino ad aventi di storytelling. Tra le tematiche spicca quella della salvaguardia dell’ambiente. Presenti anche attività per le scuole.

Book Pride, per dare un volto all’editoria indipendente

Nato nel 2005 per iniziativa dell’Osservatorio degli Editori Indipendenti (ODEI), Book Pride giunge alla settima edizione e si pone l’obiettivo di rappresentare l’editoria indipendente italiana tramite un evento (in due tappe) totalmente dedicato a questa. L’editoria indipendente nel nostro paese è infatti una realtà unica nel suo genere, vivace, vasta e variegata, che da sola rappresenta il 40 per cento dell’intero settore editoriale, e capace di una produzione di altissima qualità; nonostante tali ottimi numeri, però, questa trova spesso difficoltà nel farsi strada tra gli scaffali delle grandi librerie.

Da febbraio a maggio Siena festeggia il centenario della nascita di Calvino.