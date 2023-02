PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi in arrivo a febbraio!

Sony ha svelato con quali giochi si amplierà il già vasto catalogo a disposizione degli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di febbraio: scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato

Siamo nell’era dei servizi, e di questo ormi ci siamo ben che accorti. L’Xbox Game Pass di Microsoft sembra andare ancora piuttosto bene, e l’accoglienza al nuovo concetto di “PlayStation Plus” avanzato la scorsa estate da Sony sembra aver accattivato non solo gli irriducibili fan. Gli abbonati al servizio Extra, oltre ad avere i due o tre giochi mensili gratuiti disponibili con il livello Essential, hanno anche a disposizione un vasto catalogo di titoli che entrano ed escono proprio come funziona per il Game Pass di Microsoft. E recentemente Sony ha svelato quelli che si aggiungeranno al servizio nel mese di febbraio, più precisamente dal giorno 21, dopo che, a fine mese scorso, abbiamo scoperto quelli gratis del livello Essential.

Fra i più importanti, ovviamente, quello più di spicco è Horizon Forbidden West, il sequel dell’avventura di Aloy uscito solo lo scorso anno. Ci sono poi Resident Evil 7 Biohazard, The Quarry e l’interessante Scarlet Nexus, oltre che a molti altri che vedrete nel prossimo paragrafo. Ci sono novità anche per gli abbonati al livello Premium, con i sempre eterni The Legend of Dragoon e Wild Arms 2, titoli dell’era PlayStation 1 che fanno parte dell’infinita riserva di capolavori che Sony ha fra le mani e che dovrebbe imparare a valorizzare maggiormente.

PlayStation Plus Game Catalog lineup for February includes: ➕ Horizon Forbidden West

➕ The Quarry

➕ Resident Evil 7 biohazard

➕ Borderlands 3 …and many more. The full lineup: https://t.co/rvTAW8mlAN pic.twitter.com/NFdvowiHe1 — PlayStation (@PlayStation) February 15, 2023

Le aggiunte al PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023 sono le seguenti:

Gli abbonati al PlayStation Plus Premium avranno inoltre a disposizione altri tre titoli nella libreria dei classici e un titolo aggiuntivo per PS4:

Destroy All Humans! (PS4)

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

E questi erano i giochi che verranno aggiunti al servizio del PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di febbraio 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!