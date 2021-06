Indiana Jones: il gioco Bethesda è ancora nella fase iniziale di sviluppo

Secondo quanto dichiarato da Bethesda, dovremo aspettare l’anno prossimo per avere notizie sul nuovo gioco dedicato a Indiana Jones

Bethesda, dopo averlo annunciato a inizio anno tramite la presentazione di un teaser, è tornata a parlare del gioco dedicato a Indiana Jones al momento in fase di sviluppo presso uno degli studi dell’azienda. Non si tratta però di buone notizie: a quanto pare, il progetto è ancora nella sua fase embrionale di sviluppo ed è quindi molto probabile che i giocatori dovranno aspettare il prossimo anno per avere notizie concrete sul suo aspetto e sul periodo di uscita previsto.

Ecco cosa ha dichiarato Bethesda riguardo allo sviluppo del gioco dedicato a Indiana Jones

Dello stato del nuovo gioco dedicato a Indiana Jones ha parlato Pete Hines, il vice presidente delle comunicazioni e del marketing di Bethesda. Quest’ultimo, durante una recente intervista, ha posto molta enfasi sul fatto che i membri del team di sviluppo sono ancora al lavoro su di una fase iniziale del processo di sviluppo. Inoltre, il produttore esecutivo del gioco è Todd Howard, che sta al momento lavorando anche a Starfield e The Elder Scrolls 6, che avranno probabilmente la precedenza.

Lo sviluppo del gioco è stato messo nelle mani del team di Machine Games, lo studio noto soprattutto per avere sviluppato tutti i titoli del reboot della saga di Wolfenstein. Sono più di dieci anni che non esce un nuovo gioco dedicato all’archeologo più famoso del mondo; l’ultimo gioco a lui dedicato che è stato pubblicato è Indiana Jones e il bastone dei re, titolo sviluppato da Behaviour Interactive e rilasciato da LucasArts nel 2009.

