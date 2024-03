Toyota e il suo investimento in Brasile crea nuovi posti di lavoro

Di recente è stato annunciato un enorme investimento in Brasile da parte di Toyota, che ha deciso di rafforzare ancora di più la presenza della propria azienda giapponese in Sud America

Sembra proprio che l’impero di Toyota voglia espandersi ancora di più. L’azienda diventa sempre più presente nella zona meridionale degli Stati Uniti d’America, più nello specifico in Brasile. Per l’azienda annunciare dei nuovi restyling delle proprie auto o l’uscita di nuove auto prodotte dall’azienda giapponese non è abbastanza. Per produrre sempre nuove auto e sempre in maggiori quantità, infatti, c’è bisogno di più stabilimenti. Sembra che l’azienda abbia investito ben 11 miliardi di real, che in dollari sarebbero ben 2,2 miliardi, per rafforzare ancora di più la propria presenza aprendo un nuovo stabilimento in Brasile. La notizia dovrebbe diventare ufficiale nella giornata di domani.

L’investimento di Toyota in Brasile, la parola al vicepresidente

A commentare l’indiscrezione è stato il vicepresidente e ministro dell’Industria brasiliano Geraldo Alckmin, che ha aggiunto che i dettagli degli investimenti di Toyota saranno svelati in via ufficiale all’evento nel sito di proprietà di Toyota situato nella città di Sorocaba, che si trova nello stato di San Paolo. Non sappiamo ancora nulla sui dettagli dell’investimento dell’azienda, tranne che su una cosa: questo investimento porterà alla creazione di circa 2.000 posti di lavoro e che lanceranno sul mercato nuovi modelli. Secondo una comunicazione di Reuters, l’azienda potrà costruire una vettura e un SUV proprio grazie a questo investimento, esattamente presso lo stabilimento di Sorocaba, anche se non sappiamo quali saranno i modelli che produrranno. Con questa mossa, comunque, Toyota si aggiunge alla lista delle aziende automobilistiche che hanno deciso di investire nel Brasile, come Volkswagen, General Motors e Hyundai.

Noi ci aspettiamo di sicuro delle grandi sorprese da parte dell’azienda, e voi? Cosa credete che rilasceranno con l’apertura di questo nuovo stabilimento? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.