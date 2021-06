Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 4

In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo nel dettaglio delle migliori armi da utilizzare nel corso della Season 4

Finalmente la tanto attesa Season 4 è arrivata e ha portato con se tanti cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato a modificare anche le statistiche di tante delle armi già presenti nel titolo di Activision.

Questi cambiamenti hanno modificato sensibilmente l’equilibrio del gioco, rendendo improvvisamente meno popolari armi che un tempo erano considerate eccezionali. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete tutte le migliori armi da utilizzare durante la Season 4 di Call of Duty: Warzone.

Top ten

Ormai sono passati diversi giorni dal lancio della nuova stagione di COD e in questo periodo i giocatori hanno avuto abbastanza tempo per provare sia i le nuove armi che quelle che sono state modificate. Attualmente sembra che molti degli equipaggiamenti più forti della Season 3 siano caduti dalla vetta, lasciando il posto a nuovi e letali strumenti. Qui di seguito potrete trovare un elenco con i nomi delle 10 migliori armi da utilizzare nel corso della Season 4 di Warzone:

MG 82

XM4

C58

MAC-10

PKM

DMR-14

Gallo SA12

Groza

HDR

Kar98k

Come potete vedere nella lista sono presenti molte armi che in passato venivano utilizzate davvero di rado dai giocatori. Tra loro inoltre sono presenti solamente due armi che venivano ampiamente utilizzate nella scorsa season, e cioè il Kar98k e il MAC-10.

MG 82 – Warzone: le migliori armi della Season 4

Iniziamo subito la nostra guida alle migliori armi della Season 4 parlando dell’MG 82, una delle armi più potenti presenti al momento in COD: Warzone. Questa LMG ha un danno molto basso, ma riesce a compensare grazie ad un rateo di fuoco davvero elevatissimo. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’MG 82:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 16.4″

Mirino Axial Arms X3

Caricatore rapido da 125 colpi

Nastro Serpente

XM4 – Warzone: le migliori armi della Season 4

L’XM4 è sempre stato un fucile d’assalto molto buono, ma ora sta diventando davvero popolare tra moltissimi giocatori di Warzone. Quest’arma è estremamente stabile e di conseguenza è perfetta per eliminare facilmente i nemici dalla media-distanza. Purtroppo con questo fucile non riuscirete facilmente ad abbattere i bersagli sulla lunga distanza, ma per fortuna potete sempre portare con voi un’arma secondaria più adatta allo scopo. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’XM4:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 13.5″

Impugnatura Field Agent

Caricatore STANAG da 60 colpi

Calcio Raider

C58 – Warzone: le migliori armi della Season 4

Il C58 è un fucile d’assalto con una bassa cadenza di fuoco che però splende grazie ad un danno molto elevato a distanza ravvicinata. Quest’arma è stata introdotta in Warzone insieme alla Season 4 e a quanto pare è già diventata una delle preferite dei giocatori. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal C58:

Mirino Visiontech 2X

Canna Ranger da 18.7″

Impugnatura

Calcio Duster

Caricatore rapido Salvo da 55 colpi

MAC-10 – Warzone: le migliori armi della Season 4

A quanto pare anche nella nuova Season 4 il MAC-10 continua ad essere una delle migliori SMG di Warzone. Questa piccola mitraglietta vanta una mobilità estrema e con i giusti accessori riuscirete a valorizzare ancora di più questa sua peculiarità. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal MAC-10:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 5.9″

Impugnatura Field Agent

Caricatore a tamburo Stanag da 53 colpi

Calcio Raider

PKM – Warzone: le migliori armi della Season 4

Il PKM è un’altra LMG molto potente che potete utilizzare come alternativa all’MG 82. Quest’arma vanta un’elevato rateo di fuoco, un caricatore molto capiente e soprattutto una stabilità molto elevata per la sua categoria. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal PKM:

Silenziatore Monolithic

Canna estesa da 26.9″

Laser TAC

Mirino VLK 3.0X

Impugnatura Snatch

DMR-14 – Warzone: le migliori armi della Season 4

Il DMR-14 è un fucile d’assalto tattico che rappresenta una scelta perfetta per eliminare facilmente i bersagli distanti. Inizialmente quest’arma era molto utilizzata dai giocatori, ma a causa di diversi nerf è stata rapidamente dimenticata. Adesso però questo splendido strumento è stato nuovamente potenziato, tornando così ad essere una valida scelta per gli amanti dei fucili semiautomatici. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal DMR-14:

Silenziatore Agency

Canna Rapid Fire da 17″

Impugnatura Field Agent

Mirino Axial Arms 3X

Caricatore rapido Salvo da 30 colpi

Gallo SA12 – Warzone: le migliori armi della Season 4

Adesso è il momento di parlare del Gallo SA12, uno dei migliori fucili a pompa disponibili nella Season 4 di Warzone. Quest’arma è in grado di buttare giù i nemici con un colpo solo, ma ricordate che per farlo dovrete essere davvero molto vicini. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal Gallo SA12:

Strozzatura Agency

Canna pesante rinforzata da 21.4″

Mirino laser SWAT da 5mw

Tubo STANAG da 12 colpi

Calcio Marathon

Groza – Warzone: le migliori armi della Season 4

Il Groza è un fucile d’assalto eccezionale che vanta un basso rinculo e una buona velocità di movimento durante la mira. Quest’arma è perfetta per affrontare nemici a corto raggio e vi permetterà di muovervi liberamente all’interno di luoghi chiusi. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal Groza:

Silenziatore GRU

Canna CMV Mil-Spec da 16.5″

Torcia Tiger Team

Impugnatura rapida Spetznaz

Caricatore a tamburo Spetznaz da 60 colpi

HDR – Warzone: le migliori armi della Season 4

L’HDR è un eccezionale fucile da cecchino che vanta un’elevatissima velocità dei proiettili. Se volete eliminare un bersaglio molto lontano, allora questo è lo strumento perfetto per voi. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’HDR:

Silenziatore Monolithic

Canna HDR Pro da 26.9″

Laser TAC

Mirino con Zoom Variabile

Calcio FTAC Stalker-Scout

Kar98k – Warzone: le migliori armi della Season 4

Concludiamo infine la nostra lista delle migliori armi della Season 4 con il Kar98k, uno dei fucili semiautomatici più amati dai giocatori di Warzone. Quest’arma è in grado di eliminare con un colpo solo anche i nemici più corazzati e, come se non bastasse, è anche estremamente maneggevole rispetto agli altri fucili della sua categoria. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal Kar98k:

Mirino da cecchino

Silenziatore Monolithic

Canna Singuard Custom da 27.6″

Puntatore laser Tac

FTAC Sport Comb

Pronti a dominare

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi della Season 4 di Warzone. Adesso non vi resta altro da fare che sperimentare e trovare il fucile che si adatta meglio al vostro stile di gioco.

