Porsche 911 Final Fantasy VII Rebirth di Porsche e Square Enix!

Sembra quasi una collaborazione impossibile, eppure è quello che è successo tra la Porsche e la Square Enix. Le due aziende avrebbero infatti collaborato per creare una Porsche 911 di Final Fantasy VII Rebirth!

L’idea sarebbe partita dalla collaborazione tra Porsche AG e la Square Enix con la quale hanno prodotto il cortometraggio Driven by Dreams, nel quale i creatori del gioco parlano del lavoro svolto per la sua realizzazione e del progetto originale di Final Fantasy VII. Questo è un videogioco rivisitato, con delle nuove aggiunte e nuove meccaniche di gioco, trovate tutto in questo articolo. Dopo aver creato questo cortometraggio insieme, le due aziende hanno collaborato ancora una volta per creare questa speciale Porsche 911 con livrea a tema Final Fantasy VII Rebirth. Un’idea molto carina, ideale sia per chi ama le auto e sia per chi ama i videogiochi.

L’idea dietro la Porsche 911 di Final Fantasy VII Rebirth

Come dicevamo, questa è un’auto realizzata in collaborazione tra le due aziende dopo aver realizzato insieme il cortometraggio Driven by Dreams. In questo cortometraggio vediamo il creative director del gioco, Tetsuya Nomura, il producer Yoshinori Kitase e il director Naoki Hamaguchi che guidano tra le strade di Tokyo a bordo di due Porsche 911 per parlare di Final Fantasy VII Rebirth e dell’eredità del gioco. Per festeggiare la loro collaborazione, il Porsche Experience Centre di Los Angeles ha aggiunto una livrea a tema del gioco.

Il team di Porsche ha spiegato di aver preso ispirazione da sognatori come il team di Square Enix per festeggiare il loro lavoro svolto con il loro nuovo titolo, una storia aggiuntiva al remake di Final Fantasy VII. Questo gioco è stato votato come il gioco più atteso del 2024 ai Game Awards. Del gioco ora è disponibile una demo gratuita divisa in due parti e permette ai giocatori di scoprire sia il capitolo iniziale che un’anteprima dell’open world. Potete anche trasferire i dati salvati della demo al gioco completo una volta che lo acquistate.

Che ne pensate di questa collaborazione? Vi piace Final Fantasy?