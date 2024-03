Toyota Yaris restyling: ecco il prezzo della nuova versione

Giusto qualche mese fa hanno presentato il nuovo restyling della Toyota Yaris, annunciando anche il prezzo che dovremo pagare per ottenerla ed è davvero accessibile a tutti!

Siamo arrivati ormai a quella che è ora la quarta generazione della Yaris di Toyota. La prima generazione di questo modello è stata resa disponibile sul mercato ormai 25 anni fa e con oltre 10 milioni di modelli venduti. Questo dimostra che la Yaris è una delle migliori auto della classe delle citycar. Pensate che dai giapponesi è considerata come l’auto preferita per quanto riguarda tutti gli spostamenti che si fanno in città. Quindi una di quelle auto per una guida tranquilla e contenuta, senza troppe pretese e un motore troppo ruggente. Ricordiamo che la Toyota Yaris ha addirittura vinto il premio come Car of the Year 2021, distaccando di una ventina di punti la Fiat 500e. Un esempio da seguire, come è stato nel caso del salone dell’automobile di Ginevra che stavolta l’ha vinta la Renault. Ora però abbiamo il restyling della Toyota Yaris e ad un prezzo davvero molto conveniente, accessibile a molti.

Toyota Yaris restyling: prezzo e caratteristiche

Parlando nello specifico delle novità che troviamo nel restyling della Toyota Yaris, troviamo una nuova motorizzazione ibrida sotto il cofano, mentre all’interno troviamo il nuovo display centrale da 10,5 pollici e il nuovo cruscotto digitale da 12 pollici. Il restyling dell’auto giapponese è disponibile in tre allestimenti: active, trend, lounge e GR Sport. Le caratteristiche di ciascuno di questi allestimenti sono le stesse, ma le dimensioni dei cerchi in lega e la disposizione dei LED cambiano a seconda della versione.

Ma principalmente troviamo assistenza alla partenza in salita, sistema di avviso pressione pneumatici, rilevamento vetture, retrovisori, telecamera posteriore, tetto panoramico ecc. Tra le motorizzazioni disponibili troviamo quella full hybrid da 115 CV e la variante da 130 CV, la vera novità del restyling è proprio in quest’ultima versione. Questa infatti assicura maggiori prestazioni con l’accelerazione in fase di ripresa e di sorpasso e soprattutto sfrutta la tecnologia ibrida di Toyota di quinta generazione. Questa versione ci sembra la migliore in termini di prestazioni e consumi non eccessivi, ma la versione da 115 CV rimane comunque valida. Il prezzo del restyling della Toyota Yaris è a 24,550 euro. Un prezzo davvero buono!

