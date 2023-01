Hogwarts Legacy: annunciate prestazioni e framerate su Xbox Series X/S e PS5

Ecco le prestazioni ed il framerate annunciati per la versione Xbox Series X/S e PS5 di Hogwarts Legacy. Scopriamo i dettagli in questa news

Il nuovo titolo pubblicato da Warner Bors e dedicato al mondo di magia di Harry Poter si prepara per il suo debutto su PC e console di nuova generazione il prossimo 10 febbraio. Nel mentre gli sviluppatori, che di recente ci hanno permesso di dare un nuovo sguardo al titolo grazie ad un video gameplay ricco di dettagli, hanno iniziato a rivelare alcune informazioni tecniche sul gioco. Dopo aver pubblicato online i requisiti per la versione PC, nelle scorse ore sono state annunciate anche le prestazioni ed il framerate che potremo aspettarci per la versione Xbox Series X/S e PS5 di Hogwarts Legacy.

La software house annuncia prestazioni e framerate per Hogwarts Legacy su Xbox Series X/S e PS5

Come di consueto per molti titoli presenti su console di nuova generazione, anche Hogwarts Legacy offrirà ai giocatori la possibilità su Xbox Series X/S e PS5 di scegliere fra due diverse modalità grafiche, le quali influiranno su prestazioni e framerate dell’esperienza. A rivelarlo sono stati gli sviluppatori, i quali nelle scorse ore hanno dichiarato che i giocatori potranno selezionare tali impostazioni in base alle proprie preferenze personali. Il gioco infatti potrà essere impostato in modo tale da prediligere le performance o la qualità grafica.

Se opteremo per le performance il titolo dovrebbe girare a 60 FPS, prediligendo quindi la fluidità del gameplay alla risoluzione (quest’ultima non è stata ufficialmente dichiarata). Se invece sceglieremo l’impostazione qualità, il gioco dovrebbe raggiungere una risoluzione di 4K, ma il framerate sarà dimezzato, scendendo quindi a 30 FPS. Non resta che attendere l’uscita del titolo per testare con mano queste impostazioni.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.