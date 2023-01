Rumor | Scalebound: lo sviluppo potrebbe riprendere?

Nelle scorse ore, è iniziato a circolare un rumor in rete che vorrebbe veder riprendere lo sviluppo di Scalebound, il titolo di Microsoft e PlatinumGames cancellato ormai tempo fa

Sono ormai passati sei anni (sei anni!!) da quel gennaio 2017 in cui fu cancellato ufficialmente Scalebound, action-RPG sviluppato da PlatinumGames per Microsoft in esclusiva console Xbox. Una cancellazione che, però, fa ancora molto male a tutti gli appassionati e a una larga fetta di videogiocatori, che si erano già innamorati di quel che si era potuto vedere dai trailer, dall’azione frenetica al poter cavalcare i draghi. Tantissimi dunque hanno sperato per anni che le due aziende giungessero ad un accordo per far risorgere il gioco, e stando ad un recente rumor, forse, potremmo esserci.

Stando al co-founder di XboxEra, Nick Baker, infatti, PlatinumGames e Microsoft starebbero lavorando ognuno da parte sua per giungere un accordo e far tornare il progetto di Scalebound. Baker ha affermato, in un recente episodio dell’XboxEra Podcast, che queste trattative sono nelle primissime fasi di discussione, e che quindi servirà un po’ di tempo per saperne effettivamente qualcosa in più.

Lo stesso Baker ha affermato che non sa bene che forma assumerà il gioco e se quindi le due aziende decideranno di riprendere in mano quel che è rimasto del vecchio Scalebound o di ricominciare da capo. Afferma anche che, in ogni caso, se davvero dovessero giungere ad un accordo, il gioco sarebbe ben lontano dal poter anche solo essere visto. Non è la prima volta che si parla di un revival di Scaelbound, questo è certo, e anche noi, dal nostro piccolo, ci speriamo davvero.

Anche perché lo ammettiamo a cuore aperto: la sola possibilità che lo sviluppo di Scalebound possa riprendere e un giorno il titolo possa vedere la luce è per noi, come molti altri appassionati, emozionante.