Gundam Evolution: annunciato con un trailer lo sparatutto free-to-play

Anche il mecha più iconico di sempre entra nel mondo degli sparatutto free-to-play: ecco dettagli e trailer del nuovo Gundam Evolution

Fresco di trailer d’annuncio, Gundam Evolution rappresenta l’ingresso del franchise nipponico nel mondo degli sparatutto free-to-play. Ad occuparsene sarà Bandai Namco, da sempre publisher di punta per manga ed anime, recentemente uscito allo scoperto con il marchio registrato di One Piece Odyssey. Il neonato adattamento videoludico sembra però riportare in auge la storica serie di mecha con un nuovo formato, che sembra già ben predisposto a sfondare in occidente. Nonostante questa promettente premessa, però, sembra che la localizzazione sia ancora tutt’altro che confermata.

Il trailer di Gundam Evolution, lo sparatutto free-to-play che non ti aspetti

Stando al post del sempre vigile Nibel su Twitter, a quanto pare il trailer giapponese di Gundam Evolution ha omesso alcuni dettagli sullo sparatutto free-to-play. Innanzitutto, per ora il titolo è confermato solo per il suolo nipponico. Inoltre, il matchmaking prevede scontri tra due squadre da sei giocatori ciascuna: questi requisiti specifici potrebbero rivelarsi funzionali o meno, a seconda di quanto emergerà dalla closed beta prevista per agosto. L’attesa di un mese, in confronto al day one, sembra quasi generosa.

Il gioco infatti non arriverà prima del 2022. Per noi l’attesa potrebbe anche essere più lunga, se contiamo anche le tempistiche di una (purtroppo ancora solo eventuale) localizzazione. Speriamo solo che la premessa sappia generare abbastanza interesse per garantire un’uscita internazionale, o anche la pubblicazione su console. Del resto, dopo il posto riconosciuto a Gundam nel pantheon della cultura popolare con Ready Player One, le premesse non dovrebbero mancare.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.