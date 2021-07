Residente Evil: l’uscita del multiplayer Re:Verse è stata rinviata

Capcom ha annunciato che l’uscita di Resident Evil Re:Verse è stata nuovamente rinviata. Il titolo in origine era previsto con l’arrivo di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della saga. Poco prima dell’arrivo di Village, Capcom aveva annunciato il rinvio a questo luglio, ma oggi il titolo multiplayer è stato nuovamente rinviato, stavolta al 2022. Re:Verse sarà gratuito per chiunque abbia acquistato Resident Evil Village.

A confermare l’uscita rinviata di Re:Verse all’anno prossimo è stato un tweet della stessa Capcom, che ha riferito che il titolo ha ancora bisogno di tempo per essere pronto. La software house giapponese ha poi detto che il tempo extra servirà a migliorare l’esperienza complessiva di questa modalità multiplayer unica. Ulteriori dettagli verranno fatti conoscere in futuro.

The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR

