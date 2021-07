One Piece: Odyssey è il nuovo marchio registrato di Bandai Namco

Bandai Namco a sorpresa ha registrato un nuovo marchio: tra i fan di Eiichiro Oda impazza la domanda su cosa sia One Piece Odyssey

Il publisher di adattamenti videoludici di manga e anime per antonomasia, Bandai Namco, ha appena registrato il marchio di One Piece Odyssey. Non è nemmeno l’unica sorpresa dal publisher, ma ci arriveremo. Il magnum opus di Eiichiro Oda, storicamente “appena a metà”, ha recentemente rivelato quello che potrebbe essere il vero e definitivo antagonista della serie. Il talento del mangaka (che scherzosamente ha detto di sé di “non fare un lavoro vero”) lo ha portato a creare molti volti differenti nei lineamenti e nel carattere dei personaggi, e la popolarità del manga gli è valsa molti adattamenti.

Bandai Namco e il marchio registrato sospetto di One Piece Odyssey

Come abbiamo menzionato, quello di cui parliamo oggi non è certo l’unico marchio registrato da Bandai Namco. In Europa, infatti, il publisher nipponico ha registrato MHUI e MHUR, entrambi acronimi che ricordano alla lontana My Hero Academia, il 25 giugno. L’arrivo dei pirati del Grande Blu tra i marchi risale invece al 17 giugno, in qualità di ultimo fiocco azzurro per il franchise multimilionario a cui ha dato vita Oda svariati anni fa. Di recente, due titoli si sono distinti in qualità di adattamenti migliori.

Il primo è stato Pirate Warriors 4, che come ricorda il nome è stato curato da Koei Tecmo e dal suo team di sviluppo di punta, Omega Force. Uscito a marzo dell’anno scorso, il titolo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam è stato l’ultimo esponente della saga dopo One Piece: World Seeker, ad opera invece di Ganbarion. Quest’ultimo è maggiormente noto in Giappone per aver dato vita all’equivalente di Super Smash Bros. per gli appassionati del fumetto nipponico, Jump Superstars. Per quanto invece riguarda il nuovo arrivo, probabilmente ne sapremo presto di più.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo nuovo marchio?