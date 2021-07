Shin Megami Tensei V: Atlus rilascia un evocativo story trailer

Nelle scorse ore, Atlus ha mostrato un nuovo story trailer di Shin Megami Tensei V, il nuovo RPG in arrivo su Nintendo Switch il prossimo novembre

Annunciato nell’ormai lontano 2017, di Shin Megami Tensei V abbiamo sentito molto parlare specialmente da quando, poco prima della conferenza di Nintendo dell’E3 2021, avevano iniziato a circolare dei rumor su una probabile data d’uscita (poi quasi confermata) settata per il prossimo novembre. Sviluppato da Atlus, che conoscerete sicuramente per l’amatissimo (anche da noi!) Persona 5 e il più recente spin-off musou Strikers, il titolo è attesissimo da tutti gli amanti di RPG vecchio stampo che portano la firma e l’estro di una casa di sviluppo che, nel corso del tempo, ha saputo solo farsi amare. Il gioco si sta mostrando in queste settimane con una lunga sequela di trailer, volta a svelare dettagli su alcune delle creature che ci troveremo a combattere.

Nelle scorse ore, però, Atlus ha anche rilasciato un nuovo trailer dedicato alla storia di Shin Megami Tensei V, ed è anche un filmato piuttosto interessante. Bisogna ammettere che le trame scritte per i vari Shin Megami Tensei, come ci ha anche testimoniato la Remastered HD di del terzo capitolo recentemente uscita, sono spesso una commistione di generi, ambientazioni (più volte al dark, rispetto alla serie Persona) ed emozioni. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

Vediamo insieme il nuovo story trailer di Shin Megami Tensei V!

Il protagonista di Shin Megami Tensei V effettuerà una “fusione” con un essere chiamato Aogami, per trasformarsi nell’entità Nahobino. Dovremo quindi utilizzare gli immensi poteri della nuova entità per salvare la città di Tokyo da una imminente catastrofe. La sceneggiatura sembra tenersi sulla linea dei precedenti capitoli, con battaglie epocali fra forze eteree e temi piuttosto elevati. Quel che sembra avere in più questo quinto capitolo, ovviamente è un valore produttivo immensamente più elevato rispetto a quello a cui eravamo abituati.

Avete visto il nuovo story trailer rilasciato da Atlus per Shin Megami Tensei V? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!