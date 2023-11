INSTAX si è da sempre contraddistinta come il marchio che sa catturare gli istanti che contano e, grazie all’applicazione INSTAX Biz, ora porta questa sua peculiarità nel mondo B2B, fornendo alle aziende l’opportunità senza precedenti di creatività, personalizzazione e branding

FUJIFILM ha lanciato il sistema di fotografia istantanea e i prodotti con il marchio INSTAX nel 1998 e quest’anno (2023) si celebra il suo 25° anniversario. A differenza di qualsiasi altra azione sul mercato, questo nuovo servizio combina la magia della fotografia istantanea con la potenza di azioni di branding, consentendo alle aziende di lasciare un segno duraturo su clienti, partner e consumatori.

Con l’aumento nel quotidiano dell’uso del digitale, INSTAX Biz offre un nuovo approccio. Utilizzando semplicemente uno smartphone, una stampante per smartphone della serie INSTAX Link e INSTAX Biz app, l’atto di consegnare fisicamente una fotografia istantanea brandizzata è molto semplice e al tempo stesso economico per marchi e aziende.

Instax Biz: nasce la app FUJIFILM pensata per il business

Con la nuova applicazione si può godere di molti vantaggi:

Branding personalizzabile: INSTAX Biz garantisce alle aziende la possibilità di abbellire ogni fotografia con il proprio marchio. Dai loghi agli slogan fino a diversi design, queste foto istantanee brandizzate diventano ricordi che sottolineano la narrativa di un’azienda con il suo pubblico.

Versatilità nello scopo: dagli eventi aziendali e il lancio di prodotti alle iniziative di coinvolgimento dei clienti e alle azioni promozionali, INSTAX Biz si adatta perfettamente a uno spettro di requisiti aziendali. La sua versatilità garantisce una semplice integrazione in diversi contesti.

Aumento del coinvolgimento: INSTAX Biz offre un approccio innovativo in un contesto ormai permeato dal digitale. Lo scambio fisico di una fotografia istantanea favorisce una connessione emotiva che risuona autentica, creando esperienze e ricordi del marchio che durano nel tempo. Le stampe sono un modo di comunicare molto personale e con una durata di vita più lunga rispetto ai semplici volantini; le stampe finiscono sui frigoriferi, sui piani delle scrivanie e nei portafogli.

Instax Biz: nasce la app FUJIFILM pensata per il business | il suo utilizzo tramite codici QR

L’applicazione mira a fornire uno strumento di marketing conveniente, ma di grande impatto. È la soluzione di branding perfetta per le piccole e grandi imprese, inclusi i marchi, organizzatori di eventi, settore dell’ospitalità e agenzie di marketing.

Stampe personalizzate con il plus del marchio: le stampe INSTAX brandizzate offrono una miscela unica di fascino analogico e marchio personalizzato. Questo ricordo speciale può incoraggiare la condivisione sui social, facilitando un coinvolgimento più ampio con un pubblico allargato.

Dirigere il coinvolgimento tramite codici QR: un codice QR che adorna ogni stampa funge da canale efficace verso i contenuti digitali, comprese le pagine di destinazione dei prodotti, le registrazioni dei membri e i sondaggi. La generazione rapida, semplice e dinamica del QR in app consente inoltre di modificarne la destinazione anche dopo la stampa, garantendo la condivisione di informazioni aggiornate.

Selezione della sorgente: catturare o selezionare foto dall’album fotografico dello smartphone, offrendo flessibilità in eventi diversi.

Stampa in più formati: le stampanti INSTAX Link offrono una scelta di tre formati di stampa originali: mini, square e wide. Questa flessibilità si adatta a diverse situazioni, custodendo foto di gruppo, elementi di branding, loghi, codici QR e slogan. Per migliorare ulteriormente l’esperienza, è disponibile una gamma di pellicole decorative INSTAX. Le stampanti della serie INSTAX Link, leggere e portatili, si connettono in modalità wireless tramite Bluetooth, garantendo un utilizzo senza interruzioni.

Monitoraggio dei risultati di stampa: l’app consente agli utenti di monitorare le metriche di stampa per data o modello, offrendo una visione completa dei risultati degli eventi.

INSTAX Biz può essere utilizzata in molti modi, in diversi tipi di eventi, ad esempio sport, festival, feste aziendali ed esperienze. E voi cosa ne pensate di questa app per il business? Su tutti gli store Android e IOS è già disponibile, provatela e fateci sapere cosa ne pensate!