Xbox: il futuro dello sviluppo includerà l’intelligenza artificiale, “IA come copilota”

Fughe di cervelli dalle macchine ribelli: l’IA farà da “copilota” nello sviluppo di titoli Xbox, ma l’intelligenza artificiale divide

Siccome una controversia non bastava, l’inclusività verso altre piattaforme nella famiglia di Xbox trova un caro prezzo nell’inaspettato annuncio dell’IA nello sviluppo, definendo la partnership stabilita con Inworld un utilizzo “da copilota” dell’intelligenza artificiale. Gli sviluppatori potranno usare algoritmi per creare copioni, alberi di dialogo, battute per le quest ed altro. Il general manager per l’inclusione di queste tecnologie, Haiyan Zhang, è molto entusiasta di poter dare “strumenti migliori” ai creatori. Ma sebbene Ilya Gelfenbeyn di Inworld definisca l’IA “una parte integrale dello sviluppo da molto tempo”, le inevitabili similitudini con Bing Chat e soprattutto ChatGPT si sono rivelate prevedibilmente divisive.

“IA: intelligenza artificiale” non è più il titolo di un film, ma il futuro dello sviluppo Xbox?

La dichiarazione alla stampa estera di settore rilasciata da Embark Studios per l’utilizzo di voci generate dall’IA in The Finals parla di come “creare giochi senza attori” non sia “il traguardo”, ma l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’arte è un tema particolarmente controverso. Un esempio su tutti: il sindacato degli attori SAG-AFTRA sta spingendo per il diritto di sciopero per gli artisti nel campo videoludico. “Con lo sfruttamento truffadino delle intelligenze artificiali e i salari poco puntuali”, ha dichiarato Ray Rodriguez di SAG-AFTRA, “chi lavora nell’industria dei videogiochi riscontra gli stessi problemi dei lavoratori nel campo televisivo e in quello cinematografico.” Microsoft definisce l’IA uno strumento puramente opzionale; secondo Zhang è semplicemente un mezzo per “facilitare agli sviluppatori portare alla luce la loro visione.”

