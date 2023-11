GTA 6: svelata la data del primo trailer!

Nel corso della storia ci sono stati tantissimi giochi che hanno scatenato davvero un bel po’ di hype nei videogiocatori, ma mai nessuno è arrivato ai livelli di Grand Theft Auto VI. Negli ultimi anni abbiamo infatti sentito un’infinità di rumor di ogni tipo aleggiare intorno a questo fantomatico titolo e ora sembra che finalmente abbiamo fra le mani qualcosa di veramente concreto. Meno di un’ora fa infatti Rockstar Games ha pubblicato un post a sorpresa su X (ex Twitter) per svelare quando sarà mostrato finalmente GTA 6 per la prima volta.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023