Gamescom 2021: annunciato il reboot di Saints Row con data di uscita

Come confermato negli scorsi giorni, uno dei titoli più importanti che abbiamo potuto vedere nella Gamescom 2021 è stato il nuovo reboot di Saints Row, che abbiamo potuto vedere durante la conferenza con un bellissimo trailer

Lo si era visto sul sito ufficiale della serie, nel quale da qualche giorno era apparsa un’immagine con la scritta “rebooting”. Ne ha poi parlato sul proprio profilo Twitter ufficiale Geoff Keighley due giorni fa, che ne ha confermato la presenza alla Gamescom di quest’anno. Insomma, c’erano tutte le carte in tavola per vedere annunciato il nuovo reboot Saints Row alla Gamescom 2021, ed ecco che siamo stati accontentati con un trailer a dir poco spettacolare. Di seguito troverete l’anteprima a l’analisi dettagliata del video in questione.

Saints Row reboot: il trailer visto durante la Gamescom 2021

Oltre a Saints Row The Third Remastered di cui abbiamo potuto vedere vari dettagli sulla data di uscita nelle scorse settimane infatti, siamo a conoscenza di questo nuovo capitolo della serie sviluppato dal team di Volition, che si presenta in tutto e per tutto come un reboot.

Nel trailer vediamo la banda dei protagonisti pianificare il furto della macchina di un boss locale, per poi lanciarsi alla fuga dopo essere stati scoperti. La città in cui sarà ambientato il gioco è, come al solito, è inventato e si chiamerà Santo Ileso. Abbiamo potuto vedere inoltre alcuni piccoli spezzoni di gameplay, prima di passare al gioco successivo, nei quali è risultata assente l’esageratezza tipica degli ultimi capitoli della serie

Questo reboot visto durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021 si chiama semplicemente Saints Row, ed è in uscita il 25 febbraio 2022.