Gamescom 2021: ecco la conferenza in diretta!

La Gamescom 2021 si apre questa notte con la Opening Night, scoprite insieme a noi come seguirla in diretta e dove trovare il player ufficiale di una delle ultime fra le più importanti conferenze videoludiche dell’anno

Ieri sera abbiamo seguito in diretta, per portarvi una copertura quanto più completa possibile, l’evento dell’Xbox Games Showcase di casa Microsoft, che non è mancato di donare qualche sorpresa seppur sia mancata la data d’uscita di Halo Infinite. Forza Horizon 5, Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator e State of Decay 2 sono saliti sul palco della casa di Redmond insieme a qualche nuovo arrivato, come Into the Pit e Stray Blade. Inoltre, la sorpresa più grande è forse stata l’arrivo dell’Xbox Cloud Gaming anche su console prima di Natale. Insomma, una conferenza tutto sommata pregna di contenuto, forse un po’ troppo prolissa, ma che ha saputo farsi apprezzare. Ed ora inizia il piatto forte: ecco la Gamescom 2021!

Questa sera, alle 20 ora italiana, la Opening Night della Gamescom 2021 darà inizio alle danze dell’ultima grande conferenza estiva di questo afoso 2021. Tanti sono i titoli attesi sul palco, dall’ormai chiacchieratissimo Deathloop, a Far Cry 6 e Back for Blood. Confermato già da qualche giorno il primo gameplay di Call of Duty Vanguard, recentemente annunciato, così come Bandai Namco sarà quasi sicuramente presente con qualche nuovo trailer dell’imminente Tales of Arise. Probabilmente tornerà sul palco anche Death Stranding: Director’s Cut, ma questo è da vedere considerando l’imprevedibilità di Kojima. Potrete seguire con noi l’evento in diretta tramite il player ufficiale della conferenza che trovate qua sotto.

Gamescom 2021: la diretta sta per avere inizio, prepariamoci!

Quel che invece speriamo noi di vedere, oltre ai titoli già citati qua sopra, è sicuramente un ritorno in grande stile di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Stando anche ad alcuni recenti rumor, ci sarebbe in cantiere un probabile reboot della serie di Saints Row, ma non si hanno dettagli aggiuntivi in merito. Forse il palco della Gamescom 2021 sarà decisivo in tal senso.

Insomma, di titoli attesi ce ne sono tantissimi da questa Gamescom 2021, che seguiremo ovviamente in diretta con voi tramite i player ufficiali dell’evento. Quali sono le vostre aspettative? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!