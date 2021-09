FIFA 22: presentato il primo Team of The Week

Poteva forse mancare il Team of The Week in FIFA 22? Certo che no, ovvio! In questo articolo vi mostriamo le prime nuove “carte nere” del gioco

Gli sviluppatori di FIFA 22 hanno confermato che il Team of The Week tornerà quest’anno e sembra che una squadra entusiasmante sarà in palio durante la prima settimana. Ultimate Team ha mantenuto la sua posizione come probabilmente la modalità di gioco più popolare nella serie di calcio virtuale di grande successo che è stata originariamente aggiunta al gioco nel 2009. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

FIFA 22: tutte le novità del primo Team of The Week del gioco

Le sfuggenti carte nere (quelle dei giocatori che fanno parte del Team of The Week) che EA sforna puntualmente rendono omaggio alle prestazioni dei giocatori nella vita reale, con statistiche aggiornate e un valore di mercato più redditizio da abbinare e le stesse carte non potranno certo mancare in FIFA 22.

Quella di cui vi parliamo è una delle funzionalità più ricorrenti del gioco all’interno di FUT e verrà trasferita in FIFA 22, con alcuni giocatori estremamente interessanti abbinati a statistiche impressionanti. Questo hub verrà aggiornato settimanalmente, quindi assicuratevi di tornare sulle nostre pagine per controllare tutti gli ultimi aggiornamenti relativi a tutto ciò che riguarda il Team of The Week.

Per quanto riguarda il nuovo TOTW ci sono alcune carte semplicemente sbalorditive in questa prima settimana. Ecco le novità più importanti per il primo Team of The Week targato FIFA 22:

Mohamed Salah – 90

L’egiziano possiede alcune statistiche semplicemente incredibili che lo renderanno una vera minaccia sulla fascia destra per la vostra squadra. Con un punteggio più alto di uno rispetto alla sua carta standard, questa versione TOTW di Salah garantirà all’ala destra 91 velocità , 91 dribbling e 89 tiro (e sicuramente varrà un mucchio di crediti se siete abbastanza fortunati da trovarlo in un pacchetto)

Joshua Kimmich – 90

Questa versione del difensore centrale Kimmich potrebbe essere una carta influente in qualsiasi squadra, specialmente con le alte statistiche difensive e di passaggio che ha acquisito con il “maestoso” cartellino nero in questione. Come Salah, ci si aspetta che Kimmich valga molto.

Thiago Silva – 86

Un gol straordinario e una porta inviolata contro il Tottenham nel fine settimana sono valse al brasiliano un ingresso scontato nel TOTW. Essendo il difensore centrale più quotato della squadra, sarà dominante nell’aria e forte nelle sfide. Tuttavia, fate attenzione alla velocità bassa.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.