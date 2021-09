Diablo 2 Resurrected: niente DLSS al lancio

Se intendete giocare Diablo 2 Resurrected su computer siete avvertiti: il gioco non disporrà del supporto al DLSS, almeno al lancio. Ad annunciarlo il lead designer di Vicarious Visions Kevin Todisco

Con il prossimo lancio di Diablo 2: Resurrected, Blizzard Entertainment, sembra essere in procinto di consegnare alle bramose mani della community videoludica una delle remastered migliori mai rilasciate, almeno sulla carta. Ciò non implica il fatto che in Diablo 2: Resurrected verrà inclusa ogni singola feature che i fan potrebbero aver voluto, Nvidia DLSS, tanto per dirne una, non sarà disponibile al momento al day one. Non si tratta certo di una novità allettante per quanti intendono godersi il titolo Blizzard su computer. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Diablo 2 Resurrected: per ora niente DLSS e supporto allo standard 21:9 ma Vicarious Visions invita a “restare sintonizzati”

Il lead graphics designer di Vicarious Visions, Kevin Todisco, ha confermato su Twitter che al momento non c’era alcun programma pianificato per l’implementazione del DLSS in Diablo 2: Resurrected. Todisco ha comunque invitato la fanbase a “rimanere sintonizzata“. Ciò fa seguito al precedente annuncio secondo cui nemmeno le classifiche e le stagioni competitive sarebbero disponibili al momento del lancio. Sebbene siano state promesse ulteriori informazioni su questi aspetti, né Vicarious né Blizzard hanno fornito alcun aggiornamento al momento.

Ad ogni modo, non è detto che queste funzionalità siano state completamente soppresse (a differenza del supporto per monitor Ultrawide 21: 9, che non sarà possibile implementare perché creerebbe problemi all’intelligenza artificiale). Non ci resta che attendere maggiori dettagli nei prossimi giorni. Nel frattempo, vi ricordiamo che Diablo 2: Resurrected sarà disponibile da domani per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Vi siete persi l’ultimo trailer del gioco dedicato alla classe dell’Assassino? Nessun problema, potete recuperarlo cliccando qui. Qualche tempo fa Blizzard aveva anche parlato di quale sarebbe stato il rapporto della remastered con il gioco originale (parola d’ordine “fedeltà estrema“), maggiori informazioni al riguardo in questo articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.