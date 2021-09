FIFA 22: implementate diverse feature per il DualSense

Come altri titoli Sony, anche FIFA 22 sfrutterà i vantaggi della next gen con l’implementazione di diverse feature del DualSense

Ormai la next gen ha superato l’anniversario del primo anno. Guardandoci indietro possiamo osservare come moltissimi titoli, anche appartenenti alla generazione precedente, hanno tratto vantaggio dalle caratteristiche della next gen. Non solo grafiche ma anche hardware. Grazie alle caratteristiche del DualSense infatti, è stato aggiunto un ulteriore livello di interazione con il gioco. Notizia di oggi, anche il prossimo FIFA 22 sfrutterà i vantaggi e le feature del DualSense. Andiamole a scoprire insieme in questo articolo.

Vibrazioni contestuali e audio 3D tra le feature del DualSense aggiunte in FIFA 22

EA Sports aveva già lavorato ottimamente per il porting di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X/S. FIFA 22, al suo posto, essendo stato sviluppato nativamente per console next gen ci si aspetta qualcosa di ancora migliore rispetto al suo predecessore. In un recente update sul PlayStation Blog, EA Sports ha parlato delle nuove feature del DualSense specifiche per PS5 che potremo vedere in FIFA 22. Oltre al feedback aptico e i trigger adattivi, già introdotti in FIFA 21, verranno introdotte anche vibrazioni uniche per cross, scivolate, per la marcatura e molto altro. Inoltre, anche l’audio 3D è stato migliorato per una più autentica esperienza sonora.

In particolare, avremo un’esperienza più coinvolgente e potremo sentire i suoni prodotti dai giocatori in campo mixati con un audio ancora più profondo proveniente dagli spalti. In alcuni campionati, potremo udire anche i differenti cori e strumenti a seconda della tifoseria. Con queste aggiunte, ricordiamo in esclusiva per next gen, avremo la sensazione realistica di giocare a calcio ad alti livelli. Ricordiamo che FIFA 22 uscirà il primo ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia. Arriverà anche per Switch nella versione Legacy Edition.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e approfondimenti, restate sulle pagine di tuttoteK.