FIFA 22: rivelate le novità legate a FUT Champions

Con la pubblicazione di un lungo trailer, FIFA 22 ha rivelato quali saranno le principali novità apportate dal titolo a FUT e alla Division Rivals

Dopo averci rivelato quelle legate alla modalità carriera, con la pubblicazione di un nuovo trailer il team di sviluppo di FIFA 22 ha mostrato al pubblico quali saranno le novità che il titolo apporterà alla modalità Ultimate Team, che comprende sia FUT Champions che le Division Rivals. Queste modifiche sono state apportate per garantire una esperienza di gioco capace di soddisfare sia i giocatori più appassionati sia coloro che preferiscono un approccio più casuale.

FIFA 22: ecco le novità di FUT

La prima novità apportata da FIFA 22 al FUT Champions riguarda la modalità di accesso a esso e, di conseguenza, le Division Rivals. Le competizioni legate a queste diventano infatti stagionali, mantenendo però la possibilità di accedere a nuovi premi ogni settimana. Il progresso ottenuto sarà poi sotto il controllo del giocatore grazie a una nuova schermata che indica il punto della scalata in cui si è posizionati, il prossimo premio ottenibile e le condizioni per ottenerlo. Infine, dopo ogni partita, sarà immediatamente visibile l’avanzamento o la retrocessione nel ranking. I giocatori più dotati, grazie a questo sistema, potranno accedere alla divisione Elite, pensata per far scontrare tra di loro i migliori player del mondo.

Una volta ottenuto il ranking FUT Champions, non si dovrà più attendere il weekend per accedere ai playoff. Sarà infatti possibile accedere alla competizione durante qualsiasi giorno della settimana, così come sarà possibile rinviare l’accesso nel tempo. Il sistema si baserà poi sui punti e non sulle vittorie, rendendo possibile progredire nel torneo anche dopo una sconfitta. L’accumulo di punti playoff garantirà l’accesso, al termine della stagione, ai Champions Playoff , dove si competerà per aggiudicarsi un posto nelle Finali.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di personalizzare lo stadio del proprio club, per mostrare la personalità della propria squadra durante le partite delle Division Rivals e di FUT. Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui principali videogiochi in uscita. Se siete invece interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.