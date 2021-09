Phasmophobia: ora è possibile andare a caccia di fantasmi in single player

Phasmophobia compie un anno ed il team di Kinetic Games ha deciso di festeggiare il traguardo aggiungendo la modalità single player offline

Creare una squadra di cacciatori di fantasmi con i propri amici, ognuno con un ruolo tecnico nella caccia. Phasmophobia, giunto in accesso anticipato su Steam lo scorso Halloween, ha ottenuto popolarità dopo aver terrorizzato numerosi streamer di Twitch. Fare con gli amici delle indagini paranormali che trasmettessero attimi ansiogeni e raccapriccianti con e senza il VR, e la possibilità di parlare con gli spettri in vari modi, rendevano il single player una cosa superflua in Phasmophobia.

Il brivido del single player in Phasmophobia

In funzione dell’anniversario, il gioco ha ricevuto un nuovo aggiornamento che non solo aggiunge o migliora alcune funzionalità, ma consente anche di svolgere partite su Phasmophobia in single player offline, rimuovendo quindi il ruolo che gli alleati avrebbero assunto per monitorare i fenomeni. Il giocatore sarà in balia del proprio istinto di sopravvivenza, nel momento in cui la vera paura inizierà a trasalire. Kinetic Games ha annunciato la nuova patch sulla pagina Steam e sul proprio account Twitter, ringraziando per il continuo supporto ricevuto.

Our one year anniversary update is now out! I would just like to thank everyone for their amazing support over the past year. It has been an incredible time! You can read the full patch notes here: https://t.co/CFpUQyo1rK#Phasmophobia — Phasmophobia (@KineticGame) September 18, 2021

Altri miglioramenti in Phasmophobia oltre il single player sono la rielaborazione del diario dove registrano i presunti avvenimenti sovrannaturali e la rimozione delle prove trovate dai giocatori. L’update riguarda anche il compenso ottenuto nel caso si falliscano dei contratti di caccia al fantasma, ed anziché ricevere 10 dollari si potrà avere una cifra basata sulla difficoltà con la quale si ha giocato. Phasmophobia rimane ancora un gioco in Early Access, ma ha le carte in tavola per diventare uno dei giochi coop più intrattenenti ed inquietanti su PC.

Se siete alla ricerca di giochi horror, date un’occhiata a questo nostro articolo, e passate sullo store di Instant Gaming per trovare altri titoli horror da giocare. Infine, continuate a seguirci su tuttoteK per altri aggiornamenti videoludici.