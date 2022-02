Elden Ring: in arrivo anche il Ray Tracing con un update futuro

Nelle scorse ore, Bandai Namco e From Software hanno confermato l’arrivo del Ray Tracing in Elden Ring in un futuro update: scopriamo insieme i dettagli

Elden Ring è fuori da meno di 48 ore e tantissimi videogiocatori si sono già gettati a capofitto nella narrativa, nel mondo e nel core gameplay tratteggiato da From Software. Non sono ovviamente mancati i problemi al lancio, specialmente per quel che riguarda la versione PC, vessata da numerose problematiche tecniche (che hanno, ovviamente, dato il via al “review bombing” su Steam). From Software sta ovviamente lavorando dietro le quinte per portare numerosi aggiornamenti futuri, volti alla risoluzione di questi problemi e al miglioramento delle prestazioni, nonché, inutile dirlo, all’aggiunta di nuovi contenuti.

La patch 1.02 è andata già live ieri ed ha cercato, a modo suo, di mettere qualche pezza sui numerosi bug e inciampi che hanno minato l’esperienza per alcuni giocatori. Inutile negare, però, che questo aggiornamento è stato piuttosto blando, ma un dettaglio nelle patch notes sul sito di Bandai Namco ha fatto chiacchierare molti: l’arrivo del Ray Tracing. Questa feature, infatti, non è attualmente disponibile né su PC, né tantomeno sulle console di nuova generazione, ma a quanto pare l’azienda sembra volerla inserire.

A quando il Ray Tracing in Elden Ring?

Nel post infatti si legge:

Il momento in cui verrà implementato il Ray Tracing, il cui supporto è previsto per dopo il lancio, verrà rivelato con un annuncio in futuro.

Non si hanno dunque ulteriori notizie, né per il “quando”, né per il “dove”, anche se le piattaforme previste nell’ottica di Bandai Namco sono piuttosto palesi. E ricordiamo in ogni caso che, nonostante le numerose problematiche presenti sin dal day one del gioco su PC, Elden Ring è stato un enorme successo sia in termini di critica sia commerciali, arrivando alla spaventosa cifra di 764.000 utenti online contemporaneamente nel giorno del lancio. E… la nostra recensione arriverà presto.

Aspettiamo dunque ulteriori delucidazioni da parte di Bandai Namco sull'inserimento futuro del Ray Tracing in Elden Ring. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!