Valorant: Riot Games rinvia un torneo per la guerra in Ucraina

Nelle scorse ore, Riot Games ha annunciato il rinvio di un torneo di Valorant, il 2022 EMEA Valorant Champions Tour, a causa dell’invasione russa in Ucraina

La politica internazionale delle scorse ore sta tenendo il mondo col fiato sospeso, per ragioni ormai ben note ai più. Non sono bastati due anni (abbondanti) di pandemia di Coronavirus per schiacciare le fette di popolazione più fragili, ora ci siamo ritrovati anche dinnanzi allo scoppio dell’ennesimo conflitto internazionale. Qualsiasi industria, inclusa quella dello sport e dell’intrattenimento, sta condannando ad alta voce la decisione russa di invadere l’Ucraina e dare inizio ad una vera e propria guerra, e ovviamente quella videoludica non è da meno. Nelle scorse ore, infatti, Riot Games ha annunciato il rinvio di uno degli eventi principali di Valorant, l’apprezzatissimo hero shooter.

Stando a Dot eSports, ci sono moltissimi giocatori russi ed ucraini tra le fila dei partecipanti al torneo, fra questi Gambit, Natus Vincere, FunPlus Phoenix e Acend. Ed è proprio con un post su Twitter, tramite il profilo ufficiale della competizione, che l’azienda ha dato voce al disappunto verso decisioni politiche così scellerate da riuscire a mettere d’accordo il mondo intero. E Riot Games non è stata la sola: 11 Bit Studios, GOG e Raw Fury, ad esempio, si sono messe in campo (ciascuna a modo loro) per raccogliere fondi per la Croce Rossa Ucraina, fulcro principale dell’aiuto umanitario necessario alla popolazione civile in questo momento. Vi lasciamo il tweet, con la relativa discussione, di Riot Games proprio qua sotto.

After careful consideration, we have decided to postpone VCT EMEA Week 3 games. Our community’s welfare is integral to us and at this time, our number one priority is to support the players, casters, staff and fans affected by the escalating crisis in Ukraine. — VALORANT Champions Tour EMEA (@valesports_emea) February 24, 2022

La crisi in Ucraina porta Riot Games a posticipare il torneo di Valorant

Nella discussione possiamo leggere:

Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di posticipare la settimana 3 del VCT EMEA. Il benessere della nostra community è per noi di fondamentale importanza in questo momento e la nostra priorità è supportare i giocatori, gli organizzatori, i membri dello staff e i fan colpiti duramente dal crescere della crisi in Ucraina. Vi terremo aggiornati, nonappena possibile, sulla nuova schedule. Nel mentre, continuate a seguirci nei nostri canali social per ulteriori update.

Riot Games si aggiunge dunque alla lista di aziende a supporto dell’Ucraina, rinviando a data da destinarsi il torneo 2022 EMEA Champions Tour di Valorant. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!