Elden Ring su PC utilizzera Easy Anti-Cheat

Una ricerca compiuta sul web ha confermato che Elden Ring, il nuovo lavoro di From Software, su PC impieghera la tecnologia Easy Anti-Cheat

Oramai sono molte le informazioni che sono state rese note in merito ad Elden Ring, l’attesissimo nuovo lavoro sviluppato da From Software in arrivo tra una manciata di giorni. Nelle scorse settimane si sono susseguiti reveal relativi alla durata della campagna principale, a nuove aree come Castle Mourne e Liurnia of the Lakes, ed altro ancora. Più rarefatte le informazioni per quanto riguarda il multiplayer, concentrate soprattutto da quanto emerso dal closed network test. A queste si è da poco aggiunta una nuova conferma, che farà sicuramente la felicità dei giocatori PC, preoccupati per l’uso dei cheat.

Elden Ring: confermato Easy Anti-Cheat su PC

Questa nuova informazione relativa all’esperienza PC, ci giunge per mezzo dell’EULA del gioco presente nella pagina Steam (come riportato dall’utente di Reddit hzy980512), all’interno della quale si può leggere che il gioco sviluppato da From Software impiegherà Easy Anti-Cheat (EAC). Il client di tale sistema si avvierà contemporaneamente al titolo in questione, ed andrà a monitorare il codice e la memoria hardware. All’interno di tale pagina si specifica che accettando gli accordi dell’EULA in questione, si accetta concede anche il permesso ad EAC di raccogliere, conservare, condividere e pubblicare i dati relativi ai cheat che verranno rilevati.

Naturalmente, tali informazioni saranno utilizzate unicamente in ottica di contenimento dei cheater, pertanto serviranno per identificare e bannare gli utenti responsabili di comportamenti scorretti. Ovviamente soltanto il tempo ci potrà dire se l’impiego di Easy Anti-Cheat nella versione PC di Elden Ring sortirà gli effetti sperati, ma è comunque innegabile come offrirà comunque una mano a tutti i giocatori che vorranno cimentarsi nella componente multiplayer del titolo.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che Elden Ring sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 25 di Febbraio, nelle versioni Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Nell’attesa, se volete mettere le mani su tantissimi titoli a prezzo scontato, vi consigliamo di tenere d’occhio le offerte presenti su Instant Gaming.