Elden Ring: pubblicato il trailer di lancio dell’atteso titolo di From Software

Pubblicato il trailer di lancio di Elden Ring, l’attesissimo titolo di From Software in arrivo il 25 febbraio

Mancano ormai soltanto tre giorni all’arrivo di Elden Ring su console e PC, e nell’attesa From Software ci mostra il trailer di lancio del titolo. Elden Ring arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il prossimo 25 febbraio e i fan non stanno più nella pelle nell’attesa di giocare il nuovo titolo di questa amata software house, il cui ultimo gioco, Sekiro: Shadows Die Twice, è uscito nel 2019 vincendo anche il titolo di Game of the Year di quell’anno.

Elden Ring: ecco il trailer di lancio

Nel trailer di lancio di Elden Ring possiamo vedere scene di gioco inedite, mai viste in tutti i trailer mostrati in precedenza. Possiamo ammirare alcuni nuovi boss, nuovi personaggi mai visti prima e alcune scene di gameplay che ci mostrano le abilità del nostro Senzaluce, il protagonista personalizzabile del titolo. Elden Ring è nato dalla collaborazione tra From Software e l’autore della famosa serie di romanzi George R. R. Martin, che ha scritto il background narrativo dell’Interregno, le lande in cui si svolgerà l’avventura del nuovo titolo.

Negli ultimi giorni le comunicazioni riguardo al titolo sono aumentate, infatti From Software, in collaborazione con Bandai Namco, publisher del gioco, ha mostrato tutte le dieci classi iniziali del titolo, e ha di recente rivelato anche l’orario in cui sarà possibile effettuare il pre-load del titolo in tutto il mondo. In Elden Ring sarà possibile esplorare un enorme mondo aperto pieno di segreti e misteri da scoprire, con epiche boss battle inserite anche nel bel mezzo del suo opern world. Non mancheranno le opzioni per giocare online sia in cooperativa che in PVP con altri giocatori di tutto il mondo.

