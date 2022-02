Elden Ring: arriva la prima patch ufficiale

La patch 1.02 arriva nel giorno di lancio di Elden Ring, il nuovo titolo di From Software uscito proprio nella giornata odierna

Finalmente è arrivato il gran giorno dell’uscita di Elden Ring, il nuovo atteso titolo di From Software pubblicato da Bandai Namco. Con l’arrivo di Elden Ring non poteva mancare la classica patch al day one, che arriva anche per questo titolo con tante migliorie per rendere il gioco più stabile. La patch 1.02 sarà disponibile sin dal momento del lancio e risolve alcuni problemi che serviranno a migliorare la qualità del titolo. Vediamone i dettagli

Elden Ring: cosa cambia la patch 1.02 del titolo

La nuova patch di Elden Ring, la 1.02, porterà alcuni bilanciamenti importanti per il gioco: tra cui migliorie per la stabilità del frame rate, correzioni agli eventi dedicati ad alcuni PNG, correzione di alcuni testi in diverse lingue, correzioni al bilanciamento generale del gioco, aggiunte e miglioramenti alle BGM e migliorie ai controlli del giocatore.

Tanti piccoli aggiustamenti che migliorano la qualità generale del titolo in occasione della sua uscita, a cui probabilmente ne seguiranno altre in futuro. Elden Ring è ormai arrivato, il titolo ha raggiunto un punteggio Metacritic di 97 dopo le diverse votazioni di molti siti internazionali, uno dei giochi meglio valutati degli ultimi dieci anni. Pochi giorni fa era stato mostrato il trailer di lancio, che ci ha mostrato nuove scene inedite. Nel frattempo ecco alcuni consigli per iniziare a giocare al nuovo titolo di From Software.

