DFN Duel: il nuovo picchiaduro di Arc System Works svela nuovi personaggi in arrivo

Il nuovo picchiaduro di Arc System Works, DFN Duel, tratto da un famoso MMO coreano mostra i suoi personaggi in nuovi trailer

Dopo Guilty Gear Strive, Arc System Works è di nuovo al lavoro su un nuovo picchiaduro, DFN Duel. Questo nuovo titolo è tratto da un famoso MMO coreano dove è possibile scegliere il proprio personaggio tra i molti presenti e affrontare dungeon pieni di mostri e nemici temibili. La particolarità di DFN è che è strutturato in maniera simile a un picchiaduro a scorrimento, e i personaggi combattono con combo e mosse speciali in puro stile action. Un titolo perfetto dunque per essere trasformato in un vero picchiaduro.

DFN Duel: i personaggi presentati nel nuovo picchiaduro di Arc System Works

DFN Duel è sviluppato da Arc System Works, al momento uno dei team migliori nel mondo dei picchiaduro, tanto che Guilty Gear Strive ha vinto il premio come miglior picchiaduro dell’anno ai The Game Awards 2021. Il titolo è prodotto da Nexon, azienda che possiede il titolo originale DFN. Al momento sono stati presentati sei personaggi, di cui l’ultimo, visibile nel trailer è l’Hitman o assassino. Oltre a questo nuovo personaggio ne sono stati preannunciati anche altri quattro.

Al momento il roster è composto da: berserker, grappler, Inquisitor, striker, ranger e ora hitman. Sei personaggi a cui è sicuro se ne aggiungeranno ancora altri quattro, e si spera ne arrivino ancora altri in futuro. Al momento non si conosce una data d’uscita specifica per il titolo, che arriverà per PS4, PS5 e PC in un generico 2022. Sappiamo però che il prossimo weekend, dal 17 al 20 dicembre, ci sarà una beta pubblica su PS4 e PS5 per tutti i giocatori che vorranno provare questo nuovo titolo.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.