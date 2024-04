Fortnite: come ottenere la skin di Billie Eilish

L’unica lei in grado di essere “il cattivo” porta le sue inaspettate doti canore su Fortnite: ecco come ottenere la skin di Billie Eilish

Tenere traccia di tutte le novità in arrivo su Fortnite è veramente dura, ma facciamo del nostro meglio e come vi avevamo promesso siamo qui per spiegarvi come ottenere la skin di Billie Eilish. Oltre a confermare il leak di pressoché tutto il 2024 del battle royale di Epic Games, la cantante è l’ennesima riconferma della modalità Festival come gioco a sé (in quanto sviluppato da Harmonix, autori di Guitar Hero e Rock Band). Le stagioni delle varie modalità saranno dunque scandite con ritmi diversi, ed è partendo da questo che vogliamo dare una specifica chiave di lettura al debutto sull’Isola della vincitrice agli scorsi Grammy. La cantante segue una prima stagione dedicata a The Weeknd e una seconda tutta per Lady Gaga.

when we’re on stage with you, we’re happier than ever 🎶💚 Fortnite Festival Season 3 is live now, with @billieeilish as our featured artist!https://t.co/Kqeyggop2c pic.twitter.com/C1Xl5oW2HL — Fortnite (@FortniteGame) April 23, 2024

Hard pass | Come ottenere la skin di Billie Eilish su Fortnite

Se volete ottenere la skin di Billie Eilish, come potrete intuire la vostra prima scelta è il pass di Fortnite Festival. In modo analogo ai “Minipass Battaglia” visti nella modalità principale, anche in questo caso per 1800 V-Buck (all’incirca 20 euro, ndr) avrete a disposizione delle ricompense da riscattare procedendo nella modalità. E sempre similarmente ai vari Minipass, l’acquisto dello stesso vi darà l’agognata skin mentre completare il Percorso Ricompense Premium vi frutterà la variante. Nel caso di Avatar: La Leggenda di Aang in Battaglia Reale e Zero Costruzioni, le due varianti sono Aang ed Aang nello stato dell’Avatar; per la cantante potrete mirare a lei e alla variante Riflessi Verdi.

La chincaglieria dell’artista | Come ottenere la skin di Billie Eilish su Fortnite

Al di là della possibilità di fare da bersaglio mobile nelle modalità principali, potrebbe interessarvi anche ciò che il pass a pagamento ha da offrire. Nessun problema: vi risparmiamo il login e saremo ben lieti di elencare noi i vari contenuti sbloccabili mediante il pass. Trattasi di:

Microfono da Sepoltura

Maps (traccia Jam)

Caccia Neon (schermata di caricamento)

Friday I’m In Love (traccia Jam)

Punti Dinamici (aura)

Youngblood (traccia Jam)

Blohsh (emoticon)

Corona di Billie (dorso decorativo)

Oxytocin (traccia Jam)

Tasti dormienti (keytar)

Billie riflessi verdi (skin)

Acquisto senza impegno | Come ottenere la skin di Billie Eilish su Fortnite

Nel caso in cui il Festival non sia la vostra modalità di riferimento, nulla vi vieta di fare vostri gli elementi in vendita nel negozio oggetti. Alla stesura di questo articolo, e contrariamente a quanto avvenuto precedentemente con The Weeknd e Lady Gaga, non si tratta di skin, bensì solo di emote e tracce Jam che siamo felici di riportare qui sotto (sebbene solitamente ogni minipass consista in elementi in seguito venduti separatamente). Trattasi di:

You should see me in a crown (emote, 500 V-Buck)

Bad Guy (emote, 500 V-Buck)

Therefore I am (traccia Jam, 500 V-Buck)

Happier Than Ever (traccia Jam, 500 V-Buck)

Bundle reale (i quattro elementi qui sopra, 1500 V-Buck)

Tempistiche?

Come abbiamo detto poc’anzi, Fortnite Festival segue tempistiche differenti, motivo per il quale potrete cercare di ottenere la/le skin di Billie Eilish fino al 13 giugno. A meno che la modalità non sia quella primaria nelle vostre sessioni di gioco, vi consigliamo di affrettarvi ugualmente anche con più di un mese e mezzo di tempo. Raggranellare esperienza richiede infatti, trattandosi di un gioco musicale, delle esecuzioni pressoché perfette dei brani, e in tal senso il “telefono senza fili” comportato da input lag e puro e semplice lag non è certo di aiuto. In caso contrario, però, non dovreste avere particolari problemi nel fare vostra l’artista e scatenarvi sul palco digitale. Buona fortuna!

