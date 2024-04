Mitsubishi ASX 2024: il debutto in Italia

Debutta in Italia Mitsubishi ASX 2024, un SUV compatto completamente rinnovato nel design e con tre diverse tipologie di motorizzazione

Dopo il successo della Colt nel 2023, l’azienda giapponese torna sul mercato italiano con la nuova Mitsubishi ASX 2024. Questo nuovo SUV compatto è pronto ad affrontare le sfide della mobilità moderna. Disponibile in tre motorizzazioni, la nuova ASX si distingue per un design rinnovato, interni spaziosi e confortevoli e una dotazione tecnologica di ultima generazione. Prodotto in Spagna nello stabilimento di Valladolid, il SUV condivide la piattaforma CMF-B con la sua gemella Renault Captur e vanta una garanzia di 5 anni. Rispetto al modello precedente, la nuova ASX vanta dimensioni aumentate e un frontale più aggressivo. Ciò che le caratterizza è la nuova nervatura del cofano motore e dall’integrazione di luci DRL a LED nella zona sottostante i fari principali.

Mitsubishi ASX 2024: tecnologia e potenza

Gli interni sono spaziosi e confortevoli, con una plancia ridisegnata che riprende lo stile del gruppo franco-giapponese. Al centro della plancia domina un grande schermo touchscreen da 10,4 pollici, attraverso il quale è possibile gestire la maggior parte delle funzioni del veicolo. Un secondo schermo digitale sostituisce i tradizionali strumenti di guida. La dotazione tecnologica include il sistema operativo Google integrato, con Maps, Assistant e Play. C’è anche una app dedicata, My Mitsubishi, che consente di accedere a funzioni avanzate come la ricerca del veicolo o la diagnostica in tempo reale. Per un’esperienza di guida ancora più piacevole, la nuova ASX è dotata di un sistema audio premium Harman Kardon con 10 diffusori e 410W. Nelle versioni automatiche di fascia alta, il SUV è inoltre dotato del sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent – PILOT), che combina il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) con l’assistenza al mantenimento di corsia.

Il SUV è disponibile con tre motorizzazioni:

Un motore benzina 1.0 tre cilindri turbo da 91 CV con cambio manuale.

Un motore benzina micro ibrido 1.3 a 12V con cambio manuale o automatico.

Un motore benzina full-hybrid 1.6 da 143 CV.

Con il suo design rinnovato, la tecnologia all’avanguardia e le tre motorizzazioni disponibili, la Mitsubishi ASX 2024 si candida come un’opzione interessante per chi cerca un SUV compatto versatile, sicuro e tecnologico.

