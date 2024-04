Smart Concept #5: debutto al Salone di Pechino della più grande e versatile di sempre

C’è molta attesa per il lancio sul mercato del Smart Concept #5, nuovo SUV che è stato presentato in anteprima al Salone di Pechino

Al Salone di Pechino è stato ufficialmente svelato Smart Concept #5, un prototipo che rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il marchio tedesco. Si tratta di un SUV di medie dimensioni che coniuga un design ispirato all’outdoor con la funzionalità e l’accessibilità tipiche di Smart. È stata aperta la strada a un nuovo segmento di mercato per il brand. Le forme squadrate con passaruota muscolosi e la barra luminosa a LED sul tetto sottolineano la vocazione off-road del prototipo. Lo skid plate protettivo anteriore e posteriore con verricello integrato completa il look da SUV robusto e pronto per l’avventura.

Smart Concept #5: spazio, tecnologia e prestazioni al top

Gli interni sorprendono per lo spazio e la tecnologia. La plancia è dominata da un doppio display OLED per il sistema infotainment, mosso dal potente chip AMD V2000. Un innovativo assistente vocale con intelligenza artificiale generativa di Cerence permette di controllare il veicolo e accedere a diverse informazioni con la sola voce. Il SUV è dotato di un’architettura a 800 Volt che permette ricariche velocissime: dal 10% all’80% in soli 15 minuti. La batteria da 100 kWh garantisce un’autonomia di oltre 550 km, posizionandosi ai vertici della categoria. Cinque modalità di guida permettono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse esigenze di guida, offrendo prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno.

L’auto rappresenta un passo importante nel futuro del marchio tedesco. Questo SUV rivoluzionario coniuga stile, tecnologia, prestazioni e funzionalità. La presentazione del modello di serie è prevista per la seconda metà del 2024. C’è quindi grande attesa da parte degli appassionati del marchio e dagli amanti dei SUV compatti e versatili. Smart Concept #5 presenta dunque un design innovativo, tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccellenti. In tanti sono sicuri che si candiderà a diventare un punto di riferimento nel panorama dei SUV di medie dimensioni. Ciò dimostrerebbe la capacità di Smart di reinventarsi e di affrontare nuove sfide con successo.

