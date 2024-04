Project Awakening: lo sviluppo del gioco non è stato cancellato

La domanda su Project Awakening più persistente è solo una: che lo sviluppo sia stato cancellato? Da Cygames arriva l’incoraggiante risposta

Mentre Granblue Fantasy: Relink ha completato il suo lungo iter di sviluppo, sono in molti a chiedersi che ne è stato del misterioso Project Awakening di Cygames: per avere ancora un nome in codice e nient’altro, è possibile che il gioco sia stato silenziosamente cancellato? A rispondere ai timori, in modo decisamente meno silenzioso, è stato l’ultimo tweet degli sviluppatori. “Stiamo lavorando sodo dietro le quinte per darvi l’esperienza migliore possibile. Restate sintonizzati per avere altri aggiornamenti nei mesi a venire.” Che si tratti di trailer o altro negli showcase in programma come il Summer Game Fest o lo State of Play auspicato da Jeff Grubb, non è ancora dato sapere. Ma una cosa è certa, e cioè…

Hello, our team has some important messages for you: 1. Our game has not been cancelled! 2. We are working hard behind the scenes to bring you the best experience possible. Stay tuned for more updates in the coming months. Thank you for your continued support!” — Project Awakening (@PjAwakening) April 23, 2024

Lo sviluppo di Project Awakening non è stato cancellato!

Iniziato nel 2016 per PS4, lo sviluppo di Project Awakening non è mai terminato e, fortunatamente, non è ancora stato cancellato alcunché. Col tempo ormai trascorso, non ci definiremmo sorpresi se il gioco di ruolo d’azione fantasy si fosse trasferito su PS5 facendo della console la sua sola casa. Il titolo fa utilizzo del motore di gioco di Cygames, il Cyllista. L’ultimo trailer di gameplay risale al 2018, quando abbiamo visto un guerriero medievale alle prese con un mostro colossale (immagine in alto). Il febbraio successivo il GRAC sudcoreano (ne abbiamo parlato con Hollow Knight: Silksong, ndr) lo ha valutato con il sottotitolo Arise, e nel 2021 abbiamo visto una breve demo del Cyllista Game Engine. Da allora, però, non se ne sa più nulla. Possiamo solo incrociare le dita.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi ricordavate di questo titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.