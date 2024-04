Fortnite: un datamine rivela nuove skin Marvel in arrivo

La Casa delle Idee ha fatto di Fortnite la sua nuova, beh, casa: ecco le due nuove intriganti skin Marvel emerse dal recente datamine

Un aggiornamento di Fortnite significa, in modo ormai quasi inerziale, anche tanti datamine ed altrettante skin rivelate in largo anticipo: questa volta, però, alle molte collaborazioni previste nel corso della stagione (da Avatar: La Leggenda di Aang al consueto appuntamento di inizio maggio con Star Wars) si uniscono anche due volti della Marvel. Il dataminer, stavolta, è uno dei più noti tra i giocatori del battle royale, HYPEX. Su Twitter, il leaker ha mostrato due volti noti della Casa delle Idee, in questo caso nella loro incarnazione cinematografica. E contrariamente al bundle dedicato al film di Thor più recente, Love and Thunder, qui viene omaggiato il più apprezzato predecessore: Thor Ragnarok.

Skin, Billie Eilish, Marvel e quant’altro: cos’altro attende Fortnite, tra leak e datamine?

Le skin Marvel, come potete vedere qui sopra, sono Hulk nel suo assetto da “sfregio verde” che ha fatto il suo debutto nel fumetto Planet Hulk e Hela, nello specifico la sua variante su grande schermo interpretata da Cate Blanchett, ma Fortnite non si ferma certo al datamine. Recentemente abbiamo infatti visto un vero e proprio leak colossale, che non dubitiamo sarà costato a qualcuno il posto in quel di Epic Games. Si tratta infatti della roadmap interna per tutto il 2024, confermata quasi istantaneamente dall’arrivo di Billie Eilish (a cui dedicheremo una guida in tempi brevi, ndr) nella modalità Festival. Se tra due punti passa una sola retta, potremo aspettarci (tra le altre cose) i Metallica come successori della Eilish, una stagione OG dedicata al Capitolo 2 e una seconda stagione tutta dedicata alla Marvel in autunno.

FORTNITE’S 2024 ROADMAP IS CONFIRMED NOW ‼️ ✅ Billie Eilish is the Festival S3 ICON

✅ Festival S3 ends early June

✅ Metallica follows Fortnite

✅ LEGO Farming Update dropped

✅ Fall Guys x BR Quests confirmed

✅ HUGE LEGO x Star Wars update confirmed pic.twitter.com/GVyKpHNfs0 — HYPEX (@HYPEX) April 23, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal battle royale?