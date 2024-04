Star Wars Jedi: Survivor esce in anticipo su EA Play

Gli iscritti ad EA Play sopravvivono prima nella Galassia Lontana Lontana, grazie all’inatteso anticipo su Star Wars Jedi: Survivor

Se stavate aspettando che Star Wars Jedi: Survivor uscisse nel catalogo di EA Play per gli abbonati a PS Plus, abbiamo una buona notizia. Avremmo dovuto poter giocare al soulslike cosmico non prima di domani, che per noi è festa nazionale, ma a quanto pare i Ribelli del cosmo hanno battuto sul tempo i partigiani nostrani. Il gioco è infatti già disponibile, e lo stesso vale per lo sconto nel caso vogliate farlo vostro definitivamente. Nello specifico, si tratta di un taglio di prezzo un po’ più simbolico, ma se apprezzate quanto messo sul piatto da Electronic Arts potete mettere l’anello al dito con Cal Kestis e compagnia pagando il 10% in meno rispetto al prezzo pieno. Ciò vale sia per l’edizione standard che con il Deluxe Upgrade, a meno che (meglio ancora) non vogliate acquistare la Deluxe Edition scontata del 50%.

Nel catalogo che vorrei, non solo Star Wars Jedi: Survivor su EA Play

Il post precedentemente pubblicato sulla testata estera Xbox Wire era dunque sballato di settantadue ore poiché Star Wars Jedi: Survivor è già disponibile su EA Play. Galassie Lontane Lontane a parte, ci sono anche ricompense in-game ancora disponibili per gli iscritti. Pertanto, almeno stavolta lasciamo da parte la retorica in anticipo in favore di un elenco di più facile consultazione. Buona lettura!

Apex Legends

Logo di Apex (Precious Peaks), decorazione per armi – disponibile fino al 30 aprile

Battlefield 2042

Brigade Buster – disponibile fino al 30 aprile

EA Sports FC 24

Occhiali neri Clubs FC Pro – disponibili fino al 25 aprile

Tatuaggio sul collo e COINS VOLTA FC Pro – disponibili fino al 25 aprile

Draft token Ultimate Team – disponibile fino al 14 maggio

EA Sports WRC

Ricompense stagione 4 – disponibili fino al 3 giugno

Madden NFL 24

MUT pack di aprile – disponibile fino al 30 aprile

