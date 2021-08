Dead Space Remake: uscita prevista per il 2022

Annunciato durante l’EA Play 2021, Dead Space Remake è attualmente oggetto di diversi rumor che vedono la sua uscita fissata entro il 2022

Annunciato a sorpresa al termine della conferenza EA Play 2021 dedicata alle uscite EA, Dead Space Remake ha subito destato l’interesse di moltissimi giocatori. I fan della serie, ormai con i suoi diversi anni alle spalle, hanno atteso questo annuncio per parecchio tempo. Oggi, alcuni rumor vedono l’uscita di Dead Space Remake entro il 2022. Andando quindi a smentire quanto si vociferava nei giorni scorsi a proposito di un lancio fra molti anni a venire.

EA starebbe pianificando l’uscita di Dead Space Remake entro l’anno 2022

Se l’annuncio non ha rivelato alcun dettaglio sul titolo al netto dell’esclusività next gen, oggi a smuovere qualche animo sull’atteso remake ci pensano i rumor di alcuni insider. A questo proposito, stando ad un report pubblicato da Jeff Grubb (GamesBeat), Dead Space Remake dovrebbe puntare ad una uscita entro il 2022. Grubb afferma che secondo fonti vicine allo sviluppo, EA è intenzionata a rilasciare il titolo nell’ultimo trimestre del prossimo anno. Sebbene ormai da un anno emmezzo il processo di realizzazione dei videogiochi ha subito un impatto negativo notevole a causa del COVID, portando al rinvio di numerosi titoli, EA sembra intenzionata a restare su questa finestra temporale.

Se il titolo dovesse slittare dalla sua data di fine 2022, l’obiettivo dell’azienda rimane quello del rilascio di Dead Space Remake entro l’anno fiscale 2022. Quest’ultimo ricordiamo, va dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023. Grubb dichiara infine che probabilmente avremo entro la fine dell’anno nuove informazioni, un nuovo trailer o perché no, un gameplay trailer. Comunque vada, prendete tutto con le pinze perché si tratta di notizie ancora non confermate ufficialmente. Dead Space Remake uscirà per PS5, Xbox Series X/S e PC.

