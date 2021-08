Battlefield 2042: un leak ha rivelato i requisiti su PC

Un noto insider ha rivelato tramite twitter quelli che dovrebbero essere i requisiti minimi e consigliati per giocare a Battlefield 2042 tramite PC

Sono stati rivelati da una fonte non ufficiale i requisiti minimi e consigliati per giocare tramite PC a Battlefield 2042, il nuovo capitolo del noto franchise sparatutto in prima persona a tema bellico. Essendo questi dati derivanti da un leak, non sappiamo ancora se saranno confermati dal team di sviluppo, anche se la fonte che gli ha diffusi è considerata tendenzialmente attendibile. Oltre che su computer, il titolo sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Battlefield 2042: ecco i requisiti su PC

Ad avere rivelato i requisiti per PC di Battlefield 2042 è stato Tom Henderson, che già in passato si è dimostrato in grado di anticipare notizie riguardanti il titolo della Electronic Arts. Se il leak da lui fornito dovesse risultare accurato, il nuovo Battlefield si dimostrerebbe essere un titolo più accessibile di quanto si potesse anticipare, con requisiti minimi che chiedono 8 GB di RAM, una GPU RX 560 o GTX 1050 TI e una CPU AMD FX 8350 o i5 6600K. Un po’ più severi, ma comunque non proibitivi, i requisiti consigliati: 16 GB di memoria RAM, scheda video RTX 2060 o RX 5600 XT e una CPU AMD Ryzen 5 3600 o i7 4790.

I giocatori potranno mettere le mani sul gioco a partire dal prossimo settembre 2021, il mese all’interno del quale è stata fissata la data di uscita della versione beta. Durante l’edizione 2021 del EA Play Live, avvenuta di recente, è stato rivelato che il gioco prevedrà la modalità originale Portal, che permette ai giocatori di personalizzare lo scenario di gioco.

