ENERMAX lancia la nuova serie di ventole HF120 ARGB hub LED. Le ventole RGB indirizzabili sono dotata di ENERMAX LED LIGHTING

Si chiamano HF120 ARGB e sono la nuova proposta del produttore Enermax. Si trattano di ventole RGB indirizzabili HF120 ARGB White dotate di illuminazione hub LED alimentata dalla tecnologia ENERMAX LED LIGHTING, che fornisce un’illuminazione incredibilmente luminosa e uniforme.

I LED RGB indirizzabili possono creare effetti arcobaleno colorati e consentire la sincronizzazione con il software della scheda madre supportato. Le HF120 ARGB White sono progettate per un funzionamento silenzioso senza compromettere le prestazioni. Dal momento che un design hub LED non richiede spazio per una cornice LED, possono essere utilizzate pale della ventola full-size, fornendo un migliore flusso d’aria rispetto alle pale della ventola più corte. Una velocità iniziale di 500 rpm e cuscinetti in gomma per ridurre le vibrazioni assicurano un funzionamento silenzioso. Il design delle pale a doppia convessità è progettato per fornire un forte flusso d’aria. Insieme al controllo della velocità PWM la HF120 ARGB White è adatta ai radiatori dei dissipatori per CPU.

ENERMAX lancia la nuova serie di ventole HF120 ARGB

Le ventole ENERMAX HF120 ARGB hub si presentano in una confezione da 3 ventole con un controller RGB incluso con 10 effetti di illuminazione preimpostati, che permette di usarla anche in modalità standalone. S

oprattutto in ambienti scuri, il bianco riflette meglio l’illuminazione a LED, permettendo ai colori di risaltare maggiormente. Il design Hub LED offre pale del ventilatore più grandi rispetto a un design a cornice LED ed è visibile da entrambi i lati.

Il design delle pale a doppia convessità è progettato per fornire un forte flusso d’aria. Insieme al controllo della velocità PWM la HF120 ARGB White è adatta ai radiatori dei dissipatori per CPU. l’Illuminazione RGB sincronizzabile tramite l’header RGB indirizzabile delle schede madri di Asus, Asrock, MSI e Gigabyte. Effetti di illuminazione programmabili tramite il software delle schede madri. Supporto Razer Chroma con schede madri compatibili di Asrock e MSI.

Le pale della ventola di HF120 ARGB White sono ottimizzate per un funzionamento silenzioso e la velocità può essere abbassata a 500 RPM tramite controllo PWM. Il telaio dell’HF120 ARGB White è dotato di cuscinetti di smorzamento in gomma per prevenire il trasferimento delle vibrazioni al telaio e garantire un funzionamento a basso rumore.

La pala della ventola Dual-convex è il risultato di un’ingegneria di precisione che calcola la forma e gli angoli.

La ventola crea una pressione dell’aria verso il basso e un flusso d’aria ad alto volume. Con le ventole Enermax ARGB White si può impostare la velocità della ventola fino a 1.600 rpm fornendo forti prestazioni di raffreddamento per i radiatori della CPU.

Le ventole ARGB White 3 Fan Pack hanno un prezzo di 44,90 €. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.