Xbox: presentato il nuovo Controller Aqua Shift Special Edition

Xbox non è estranea a produrre edizioni speciali del proprio controller: a questo giro è stato presentato l’Aqua Shift Special Edition, ovvero una bellissima rivisitazione colorata del controller di base

Già in passato la divisione Xbox si è distinta per la produzione di edizioni limitate del proprio controller, tutte colorate in maniera diversa e unica, e anche per questa next gen sembra non voler essere da meno. Oltre al ritorno del Design Lab, che ci permetterà di creare il nostro design personalizzato anche per i controller di Xbox Series X|S, abbiamo potuto anche vedere la presentazione della prima vera edizione speciale del controller next gen, che risponde al nome di Aqua Shift. Vediamo insieme di che cosa si tratta!

I dettagli del nuovo controller Xbox Aqua Shift Special Edition

Aqua Shift è, come già accennato prima, il primo nuovo controller in edizione speciale per Xbox Series X|S, ed alcuni già lo considerano già uno dei più belli mai visti. Come riportato dalla dal post ufficiale sul blog di Xbox:

Aqua Shift presenta un surreale e cangiante blu lucido, vedere per credere. Giocando con il modo in cui il colore cambia quando muoviamo nostro controller, ti sentirai come se Aqua Shift prendesse vita nelle tue mani. Ispirato alla fantasia che i giochi portano nelle nostre vite, sappiamo che questa bellezza mistica aggiungerà quella magia di cui la tua collezione di controller ha bisogno

C’è da dire inoltre che le novità di questo controller non sono solo estetiche. Infatti esso è dotato di impugnature di gomma sulla parte posteriore, così da permettere di migliorare la propria presa. Per gli interessati, questo controller wireless è disponibile per il preordine per 69,99$. Aqua Shift sarà compatibile sia con Xbox Series X|S, sia con la vecchia generazione di Xbox One.

