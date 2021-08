Recensione Vesper: il fascino della fine del mondo

In questo recensione vi parleremo di Vesper, il videogioco platform ad ambientazione fantascientifica, che segna l’esordio dello studio italiano Cordens Interactive

La filiera italiana del videogioco si arricchisce della presenza di un nuovo studio di sviluppo: Corden Interctive. La realtà è infatti arrivata al debutto con la pubblicazione di Vesper, il gioco di cui ci occuperemo in questa recensione. Si tratta di un platform dal gameplay piuttosto classico, che riporta alla mente i primi titoli della saga di Oddworld.

L’aspetto estetico, invece, lo porta a distinguersi e lo rende difficilmente paragonabile a qualsiasi altro titolo. Questo sfrutta a pieno l’ambientazione fantascientifica e permette a Vesper di destare l’attenzione dei giocatore già a partire dal primo sguardo. Scopriamo insieme se questa attenzione alla veste grafica funge da involucro per un gioco ben realizzato.

Un futuro misterioso

In questa parte della recensione si è soliti descrivere la vicenda che il gioco racconta ma, nel caso di Vesper, questo non è semplicissimo. Il titolo si avvale infatti di una narrazione non lineare. Non si sofferma a descrivere il carattere del protagonista o a spiegare il motivo delle sue azioni; queste informazioni, insieme con quelle riguardanti la lore del mondo, sono nascoste all’interno delle mappe e il giocatore può scegliere di ricercarle.

In alternativa, si può decidere di terminare la campagna senza interessarsi ai dettagli della trama. In questo caso, almeno dal punto di vista narrativo, l’esperienza risulta meno completa ma comunque godibile. Questo perché Vesper si caratterizza anche per la sua atmosfera onirica e decadente, capace a suo modo di raccontare una storia.

Salta, nasconditi, scappa – Recensione Vesper

L’aspetto più tradizionale di Vesper è sicuramente il suo gameplay. Questo, che deve molto ai platform di inizio millennio, e si caratterizza per la presenza di fasi piuttosto concitate, dove è necessario prendere decisioni in fretta e non può mancare la prontezza di riflessi. Allo stesso tempo, però, la modalità di gioco premia coloro che sono in grado di riflettere e che, anche di fronte all’imminente pericolo, sono capaci di prendersi un secondo e ricercarepercorsi alternativi e passaggi nascosti.

Si tratta tutto sommato di un sistema di gioco ben calibrato, che pecca però per quanto riguarda l’originalità. I giocatori più esperti, e in particolare gli amanti di questo genere, potrebbero addirittura trovarlo un po’ banale. Di fatti, proseguendo nella campagna, la mancanza di personalità finisce per rendere un po’ meno godibile il titolo, anche per via della non eccessiva differenziazione delle situazioni che si è chiamati ad affrontare.

Un mondo di meraviglie e terrore – Recensione Vesper

Come accennato ad inizio della recensione, Vesper si distingue già dal primo sguardo per la bellezza della sua veste grafica. Per la sua realizzazione, gli sviluppatori hanno optato per un sistema a 2D, che permette ai personaggi di compiere unicamente spostamenti laterali. A conferire profondità agli ambienti ci pensano i meravigliosi fondali panoramici, nei quali è possibile ammirare i vari scorci del mondo alieno nel quale il gioco è ambientato.

L’estetica si caratterizza sin da subito per l’utilizzo di uno stile cupo e allo stesso tempo cartoonesco. Particolarmente impressionante è proprio il fatto che questa sia in grado di risultare epica e maestosa in alcuni momenti e semplice e delicata in altri. Riesce inoltre, grazie alla particolarità degli ambienti e all’identità spiccata dei personaggi, a raccontare una storia senza utilizzare le parole. Queste, che possono essere ricercate, servono solamente a saziare la curiosità che la misteriosa e affascinante estetica ci trasmette.

I panorami sono particolarmente belli ed evocativi e meritano di essere chiamati di nuovo in causa. Profondi e resi dinamici dal movimento, ci fanno ammirare cieli alieni, rovine di metropoli futuristiche e fabbriche di terribili robot da guerra. A colpire è soprattutto lo stile in cui sono realizzati, che racchiude al suo interno suggestioni fantascientifiche e fiabesche. Della potenza visiva di questi scorci è consapevole anche il team di sviluppo, che non ha esitato a metterli in primo piano in alcuni momenti del gioco. In questi frangenti, poi, gioca un ruolo importante anche la musica, che contribuisce non poco alla creazione della giusta atmosfera.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sino a ora nella recensione, è chiaro come Vesper sia un gioco dalle caratteristiche estetiche molto ricercate e, allo stesso tempo, dotato di una modalità di gioco eccessivamente derivata. Alla luce di questa contraddizione, tenendo presente il fatto che il titolo risulta comunque in grado di intrattenere, il nostro giudizio generale è positivo.

La mancanza di originalità del gameplay è probabilmente da attribuirsi alla mancanza di esperienza del team di sviluppo, per cui Vesper rappresenta l’esordio. Dall’altra parte, proprio perché stiamo parlando di un esordio, appaiono ancora più impressionanti il design e la resa atmosferica.

Vesper è stato pubblicato lo scorso 30 Luglio ed è disponibile esclusivamente su PC. Continuate a seguirci su tuttoteK per recensioni, anteprime e approfondimenti sui migliori videogiochi del passato e del presente. Se siete interessati ad acquistare questo titolo, potete farlo tramite la piattaforma di Instant Gaming.