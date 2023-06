Xbox Showcase: annunciata la data d’uscita di PAYDAY 3

Dopo voci su posticipi e ritardi, finalmente PAYDAY 3 si è mostrato all’ultimo Xbox Showcase ed è stata annunciata la relativa data d’uscita

In occasione dell’ultimo Xbox Showcase, Deep Silver e Starbreeze hanno aperto il loro archivio segreto e hanno rivelato il primo sguardo al gameplay del nuovo action, PAYDAY 3 (chiacchierato già da tempo) rivelando anche la data d’uscita dello stesso. I quattro leggendari criminali con le maschere da clown, protagonisti delle rapine più audaci della storia dei videogiochi, si preparano a fare il loro ritorno epico il 21 settembre con il titolo in questione che uscirà disponibile su PC tramite PC Game Pass, Steam, Epic Games Store, Xbox Series S|X Game Pass e PlayStation 5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Showcase: PAYDAY 3 si mostra con un nuovo trailer ed è stata resa anche la data d’uscita del gioco in questione

PAYDAY 3, del quale è stata annunciata la data d’uscita nelle ultime ore, porterà i giocatori nella metropoli delle opportunità infinite: New York City. La famigerata banda dei rapinatori, composta da personaggi iconici come Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, tornerà in azione dopo un periodo di inattività, spinta da una minaccia misteriosa che minaccia di mettere in serio pericolo la tranquilla vita nel rispetto della legge. Come si suol dire, “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, e grazie alla loro esperienza e all’aiuto di un nuovo alleato enigmatico proveniente dal mondo del crimine, la banda si lancerà immediatamente nelle prime rapine redditizie, lanciando un guanto di sfida esplosivo alle forze dell’ordine della città.

I giocatori avranno l’opportunità di scoprire nuove strategie per compiere rapine perfette grazie a abilità, gadget e armi completamente nuovi. Nel corso del tempo, la trama di PAYDAY 3 si svilupperà costantemente con l’aggiunta di contenuti e sfide emozionanti.

La banda leggendaria – La celebre banda di PAYDAY 3, rispettata e temuta dalle autorità e dal mondo criminale, è tornata. New York offre un’enorme varietà di opportunità di rapina, ma la scelta delle vittime spetta ai giocatori.

– La celebre banda di PAYDAY 3, rispettata e temuta dalle autorità e dal mondo criminale, è tornata. New York offre un’enorme varietà di opportunità di rapina, ma la scelta delle vittime spetta ai giocatori. Soddisfa la tua brama di ricchezza – Lascia che la tua brama di ricchezza si scateni in PAYDAY 3. Raccogli tutti gli oggetti di valore che incontri lungo il percorso per creare una collezione di armi, cosmetici e ricompense personalizzate.

– Lascia che la tua brama di ricchezza si scateni in PAYDAY 3. Raccogli tutti gli oggetti di valore che incontri lungo il percorso per creare una collezione di armi, cosmetici e ricompense personalizzate. L’arte del furto – In PAYDAY 3, la decisione è nelle mani dei giocatori. Scegli il tuo equipaggiamento, le tue abilità e il tuo approccio a ogni rapina. Ogni colpo si svilupperà in modo unico in base alle scelte fatte dai giocatori.

– In PAYDAY 3, la decisione è nelle mani dei giocatori. Scegli il tuo equipaggiamento, le tue abilità e il tuo approccio a ogni rapina. Ogni colpo si svilupperà in modo unico in base alle scelte fatte dai giocatori. Massimizza la cooperazione – Sperimenta rapine epiche in stile “Ocean’s Eleven” o affronta imponenti sistemi di sicurezza come in “Heat – La sfida”. Ogni partita sarà unica, piena d’azione e ricca di tensione!

PAYDAY 3 è stato annunciato in anteprima mondiale durante l’evento Xbox Showcase con un trailer di gioco e avrà come data d’uscita il 21 settembre.

