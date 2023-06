TCL: in arrivo il nuovo NXTPAPER 11

Nuovo TCL NXTPAPER 11 per una migliore esperienza utente! L’ascesa dei display Full-Colour Electronic per dispositivi mobili

Con l’aumento del tempo medio giornaliero trascorso sugli schermi, sempre più utenti vogliono essere sicuri di poter lavorare, studiare e divertirsi senza compromettere la salute degli occhi. In questo contesto, l’emergere di e-reader e display simili alla carta sembra essere la soluzione adeguata.

Simulando l’aspetto dell’inchiostro sulla carta, questi display mirano a fornire un’esperienza comoda e piacevole per gli occhi. colmando il divario tra i metodi di lettura tradizionali e la tecnologia digitale. Una tecnologia che si distingue in questo spazio innovativo è la tecnologia NXTPAPER di TCL, che incorpora un display elettronico completamente nuovo e a colori.

Panoramica delle soluzioni tecniche: TCL NXTPAPER 11

Sebbene i display e-ink siano una scelta popolare per il loro comfort di lettura, sono limitati dalla loro resa cromatica in bianco e nero. Per quanto riguarda l’aspetto paper-like, alcune soluzioni si limitano ad aggiungere una pellicola protettiva opaca ai tablet tradizionali, talvolta compromettendo la qualità dello schermo.

A differenza di queste, la tecnologia TCL NXTPAPER è una soluzione hardware e software completa che offre display elettronici a colori. La tecnologia TCL NXTPAPER consente agli utenti di utilizzare comodamente gli schermi per periodi prolungati; limitando le emissioni nocive di luce blu e utilizzando un vetro antiriflesso per ridurre al minimo la luce riflessa.

L’esperienza di TCL nel campo dei display ha colmato il divario offrendo una gamma completa di tablet Android NXTPAPER, con l’ultimo arrivato TCL NXTPAPER 11.

Certificato TÜV, nitido e chiaro anche sotto la luce diretta del sole

Gli esperti del settore hanno lodato il tablet TCL NXTPAPER 11 per essere riuscito a incorporare nel suo design una tecnologia di visualizzazione totalmente nuova. Il display 2K da 11 pollici offre immagini nitide e coinvolgenti che possono essere viste comodamente da qualsiasi angolazione.

Inoltre, lo schermo certificato TÜV garantisce agli utenti di poter lavorare e giocare in tutta sicurezza senza affaticare gli occhi.

TCL NXTPAPER 11: le novità

Il TCL NXTPAPER 11 compie un significativo balzo in avanti rispetto al suo predecessore, incorporando funzioni avanzate per elevare ulteriormente l’esperienza dell’utente. Risulta infatti fino al 150% più luminoso, garantendo una visione vibrante e chiara anche in ambienti ben illuminati.

Il dispositivo dispone anche di una modalità di visualizzazione sotto la luce diretta del sole, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto. Inoltre, la funzione di regolazione della temperatura del colore consente agli utenti di personalizzare il calore e la freddezza dello schermo in base alle proprie preferenze. Ottenendo un’esperienza visiva più confortevole e personalizzata.

Un altro vantaggio dei display simili alla carta è la capacità di imitare l’esperienza tattile dei metodi di lettura e scrittura tradizionali. TCL NXTPAPER 11 risponde a questa esigenza con uno stilo T-pen a bassa latenza. Questo strumento offre una sensibilità alla pressione di 4096 livelli. Caratteristica che offre un’esperienza di scrittura realistica e fluida, che piace a chi apprezza la sensazione della penna sulla carta. (T-pen non inclusa in confezione)*

Diventare il nuovo stato dell’arte sui dispositivi mobili?

David Derrida, Product Director EMEA di TCL Communication, ha sottolineato l’approccio incentrato sull’utente alla base dello sviluppo di NXTPAPER 11:

Il nostro obiettivo principale è quello di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli utenti, garantendo un’esperienza di visione confortevole e sicura che colmi il divario tra le forme di lettura convenzionali e la tecnologia moderna. Inoltre, standardizzando e unificando il nostro linguaggio di progettazione, possiamo adattare questa tecnologia a diversi dispositivi mobili, creando un’esperienza coesa e intuitiva che, in ultima analisi, migliora l’esperienza complessiva dell’utente.

Il futuro di TCL NXTPAPER

L’ascesa dei display elettronici a colori, esemplificata dall’ultimo TCL NXTPAPER 11, è destinata a migliorare il settore dei dispositivi mobili. Offrendo agli utenti un’esperienza di visualizzazione più confortevole e senza stress, questi display innovativi hanno il potenziale per trasformare il modo in cui consumiamo i contenuti digitali. Oltre a dare la priorità alla cura degli occhi nell’uso quotidiano della tecnologia.

In qualità di leader di mercato che offre questa soluzione innovativa, TCL è in prima linea in questa nuova ed entusiasmante direzione della tecnologia.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo TCL NXTPAPER 11 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto