Crymachina è ora disponibile: ecco il trailer di lancio!

NIS America ha finalizzato, tramite comunicato stampa, l’uscita di Crymachina, l’action-jrpg in salsa squisitamente giapponese che arriva oggi su PC e console Nintendo e Sony, con un trailer di lancio: vediamolo insieme in questo articolo dedicato

Tantissime sono state le grandi uscite videoludiche di questo ancora fin troppo caldo ottobre 2023. Da Assassin’s Creed Mirage, passando per Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Wonder e il neo-arrivato Alan Wake II. Insomma: in questo mese il portafoglio di molti di voi (e di noi, ve lo assicuriamo) sta sicuramente piangendo. Una delle uscite che sta passando, a nostro parere, un po’ troppo in sordina è quella di Crymachina, che arriva proprio oggi su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Sviluppato da FuRyu e pubblicato da NIS America, il gioco è un action-jrpg dalla trama distopica e post-apocalittica in salsa squisitamente orientale. Prepariamoci dunque a un mare di ragazzine carine.

Crymachina si presenta nuovamente con il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, NIS America ha annunciato l’arrivo del gioco tramite un trailer di lancio (lo trovate qua sopra!), che ricalca appieno la freneticità del sistema di combattimento e l’alternanza di ambientazioni opprimenti ed altre a più ampio respiro. Non vediamo l’ora di potervene parlare qui, su tuttotek.it, in sede di recensione. Intanto, vi ricordiamo che vi abbiamo dato le nostre prime (e piuttosto buone) impressioni tramite una demo rilasciata qualche tempo fa in un’anteprima, che potete trovare cliccando qui.

La sinossi di Crymachina è la seguente:

Migliaia di anni fa, la razza umana è stata distrutta. Otto esseri sintetici, dotati di intelligenza artificiale e conosciuti come Dei ex Machina, o Divine Machine, sono stati incaricati di redimere la razza umana. Segui le storie di Leben, Mikoto e Ami, tre E.V.E. (la psiche ricreata di esseri umani instillata in corpi sintetici), mentre vanno alla ricerca della loro piena umanità. Esplora la distesa dell’Eden e scopri i segreti degli Dei ex Machina e della fine dell’umanità.

Avete visto il trailer di lancio di Crymachina? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!