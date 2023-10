Assassin’s Creed Mirage: trucchi e consigli per iniziare al meglio

Se occorre nascondersi come conigli, per voi urgono trucchi e consigli: eccoci di nuovo qui per una guida rapida ad Assassin’s Creed Mirage

I ragazzi di Ubisoft ci riportano in aula per le lame letali delle lezioni di storia della saga dalla tunica bianca: Assassin’s Creed Mirage è l’ultimo arrivato in tal senso, ma anche per i veterani un po’ di trucchi e di consigli non farà altro che bene. Il gioco promette di avere meno fronzoli; non per questo, però, dobbiamo prenderlo sotto gamba. Non sarà un’esperienza “semplice”: ci attende qualcosa di comunque densissimo, complesso e (a tratti eccessivamente) enigmatico così come la saga ci ha abituato. Prendetevi uno snack, se volete, ed armatevi di taccuino: ecco cosa vi occorrerà sapere prima di buttarvi a capofitto nell’avventura.

“Enkidu, ven chi, tu” | Trucchi e consigli per Assassin’s Creed Mirage

Dedichiamo la prima sezione della guida (il cui titolo provvisorio, trattando di pennuti, ci sarebbe valso una visita dalla buon costume) ad uno dei più preziosi consigli per Assassin’s Creed Mirage: i molti dei vostri trucchi strategici vertono sull’aquila da compagnia a vostra disposizione. Il rapace in questione, Enkidu, è controllabile premendo ↑ sulla croce direzionale (su console), rivelando in automatico gli obiettivi vicini. Così potrete tenere d’occhio il punto in cui si trovano i bersagli che vi interessa far conoscere alla vostra lama. Allo stesso modo, con le giuste abilità Enkidu consente pure di evidenziare chiavi e passaggi segreti. Sfruttate l’aquilotto prima di affrontare qualsiasi missione. La ricognizione è importante!

Più Agente 47 che Kratos | Trucchi e consigli per Assassin’s Creed Mirage

Se è un po’ che non giocate ai capitoli classici della saga, rinfrescarvi la memoria non vi farà altro che del gran bene. Gli ultimi tre episodi, ovvero Origins, Odyssey e Valhalla, erano tutti GdR d’azione fatti e finiti. Non aspettatevi di poter incassare tutti quei colpi anche qui. I danni inflitti sono ridicoli, in confronto alle legnate che prenderete. Bastano pochi colpi per morire, e per fare lo stesso a vostra volta dovrete “assassinarli”: leggasi, avvicinarvi alla chetichella ed evitare ogni scontro inutile. Va da sé, pertanto, che se vi trovate davanti tre guardie o più, conviene ampiamente lasciar perdere le grida di guerra. Molto meglio, piuttosto, fuggire e nascondersi. Davvero, niente risse stavolta, ok?

“È una specie di implacabile, impermeabile, instancabile… tizio di scuola!” | Trucchi e consigli per Assassin’s Creed Mirage

Avete presente la cattura in Baldur’s Gate III? Ecco, quando venite pizzicati a commettere crimini anche in questo gioco guadagnerete… diciamo “notorietà”. In altre parole, sarete ricercati con tre diversi livelli di gravità. Con l’aumento di ciascuno di essi, le guardie vi cercheranno. Ci sono più modi per evitare questo tipo di sgradita celebrità, ma ci limiteremo ad indicarvi il più semplice. Se vedete dei manifesti da ricercato, strappateli dai muri. E se non li trovate, sapete già a chi chiedere aiuto: Enkidu è lì per questo. Gli elementi più importanti, come per l’appunto i poster, sono indicati in arancione.

Selfie-gurati se posso scansionare senza Enkidu | Trucchi e consigli per Assassin’s Creed Mirage

Potete attivare la modalità per scattare foto premendo entrambe le leve analogiche (su console, di nuovo). Oppure, se preferite, potete accedere alla medesima feature mentre state controllando Enkidu. Il risultato è lo stesso: un’inquadratura molto generosa di Baghdad. Questo trucchetto può tornarvi decisamente utile per cercare le soluzioni ai vari enigmi, che di solito richiedono di farsi venire una cefalea nel tentativo di ottenere un indirizzo da un disegno incoerente. Inoltre, possiamo finalmente ammettere che la modalità foto è grandiosa di suo? Ma sì, sì che possiamo, dài.

Fruga, fruga | Trucchi e consigli per Assassin’s Creed Mirage

Borseggiare i personaggi attiva un quick-time event. Rubare monete e strumenti basilari non è mai troppo impegnativo. La musica cambia e di parecchio ogniqualvolta abbiate messo gli occhi su un oggetto di maggior valore. Che si tratti degli artefatti di Dervis o dei frammenti misteriosi dai membri dell’Ordine, avete all’incirca quattro pixel come margine d’errore. Se però frugate un po’ anche nell’albero delle abilità, scoprirete nell’apposita branca che per quattro miseri punti abilità potrete diventare maestri del borseggio. Se l’immagine qui sotto non vi ha messo abbastanza gola, ve lo diciamo a chiare lettere noi: prendetela appena potete.

Cerbottana e annessa prole | Trucchi e consigli per Assassin’s Creed Mirage

Nel corso della storia, potrete scegliere tra quattro strumenti da aggiungere nell’inventario. In un momento in stile “Bulbasaur, Charmander o Squirtle?”, avrete tra le varie opzioni una bomba fumogena, una trappola e una raganella… e poi c’è la cerbottana. Sì, è la scelta migliore. Stendere i nemici a distanza non ha prezzo, ed è uno dei pochi strumenti a rivelarsi utile in combattimento. Potrete usare la cerbottana per bersagliare i nemici corazzati, solitamente più coriacei, e persino immobilizzarli per abbatterli in un colpo solo. Un modo come un altro per sentirsi come Indiana Jones armato di pistola in quella celebre scena con la scimitarra…

“Mi vendo!”

No, Assassin’s Creed Mirage non annovera alcun tipo di inventario limitato. Sì, viaggiare leggeri conviene comunque, specie quando può rendervi un po’ più… hmmmm… ricchi! Man mano che depredate forzieri e contenitori, otterrete diversi oggetti che, quando non contrassegnati come necessari al crafting, diventano robaccia apertamente dichiarata come tale. Ferraglia, ciarpame, chincaglierie, usate il termine che preferite. Vendete tutto ai negozianti, scegliendo l’apposita opzione quando li incontrate e tenendo premuto □ (PlayStation) o X (Xbox). Ed è tutto, i nostri trucchi/consigli si fermano qui. Ma siccome sappiamo che volete saperlo… sì, potete coccolare i gatti presenti nel gioco. Tripponi peggio di Garfield, ma quantomeno teneri… tra una pugnalata e l’altra.

