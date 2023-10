Alan Wake 2: new game plus e difficoltà Nightmare in arrivo dopo il lancio!

A qualcuno piace caldo, come l’inferno di una difficoltà da incubo: questo e molto altro, new game plus compreso, in arrivo per Alan Wake 2

Toh, è venerdì: noi stiamo ancora recensendo Wonder, ma oggi è uscito Alan Wake 2 e pare che ci si possa già aspettare grandi cose dal titolo pure dopo il lancio, vista la possibilità di rigiocare il tutto sia con il new game plus che ad una nuova difficoltà, appropriatamente chiamata Nightmare. Lo ha confermato il team di sviluppo nel tweet che potete trovare qui sotto. In aggiunta a quanto abbiamo detto, sarà disponibile una “narrazione alternativa” con nuovi contenuti video e pagine del manoscritto inedite. Potete vedere il tutto nel post che abbiamo incluso per voi qui sotto.

New Game+ coming after launch. ️ Retain all unlocked weapons and upgrades.

️ New Nightmare difficulty level.

️ New alternative narrative, including new Manuscript pages and new video content. Exact release timing still TBD. #alanwake pic.twitter.com/x1GNHYQu7q — Alan Wake 2 (@alanwake) October 25, 2023

Il new game plus e la nuova difficoltà: il futuro di Alan Wake 2

Quanto dei nuovi contenuti andrà effettivamente ad alterare la trama di Alan Wake 2, poi, resterà da vedere. Il post qui sopra infatti si conclude specificando che “la finestra di rilascio precisa è ancora da determinare”. Dovremo dunque attendere per scoprire quanto Remedy Entertainment nasconda ancora nel suo cilindro, magari con qualche suggerimento sul nebuloso futuro di Control 2. In quanto alle grottesche (nel senso buono) disavventure dello scrittore, il gioco è disponibile su PS5, PC (via Epic Games Store), Xbox Series X ed Xbox Series S. In aggiunta a questo, ci attenderanno nei mesi a seguire anche due DLC a parte, Night Springs e Lake House, dei quali nomi a parte non sappiamo ancora alcunché.

In aggiunta a questo, ci attenderanno nei mesi a seguire anche due DLC a parte, Night Springs e Lake House, dei quali nomi a parte non sappiamo ancora alcunché.