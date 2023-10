Ciclocomputer: come scegliere i dispositivi per la bicicletta

In questo articolo andremo a scoprire come scegliere i dispositivi adatti per la bicicletta tramite l’offerta di ciclocomputer. Ecco tutti i dettagli

L’offerta di ciclocomputer oggi disponibile sul mercato è decisamente molto ampia. Trovare quello giusto dipende dalle specifiche esigenze di ogni utilizzatore, anche perché alcuni dei modelli che si possono facilmente trovare nei negozi specializzati hanno costi elevati. Stabilire quanto si è disposti a spendere è sempre un buon primo passo, in modo da valutare solo i modelli che possono interessare davvero.

Le funzionalità di un ciclocomputer

Non tutti i ciclisti hanno le medesime esigenze; a seconda del tipo di attività ciclistica che si svolge, ma anche dalle proprie necessità, è importante valutare caratteristiche diverse di questo tipo di dispositivo. Guardando tra i ciclocomputer per bicicletta su Bike Academy, ad esempio, si nota che ne esistono alcuni particolarmente semplici ed economici, mentre una buona fetta dei modelli disponibili consente di monitorare tantissimi parametri diversi.

I modelli più semplici non fanno altro che verificare la velocità, la distanza che si è percorsa e il tempo impiegato. Dopo aver terminato il tragitto si possono visualizzare velocità massima e media e la distanza totale percorsa, durante il singolo viaggio e nel corso dei mesi. Per acquistare un computer da bici con queste caratteristiche non è necessario spendere somme elevatissime, ce ne sono anche alcuni modelli che permettono di aggiungere dei sensori in un secondo tempo, permettendo di aggiungere funzionalità solo se necessario.

Alcuni modelli sono anche dotati di GPS, un elemento che oggi non ha un costo troppo elevato.

Ciclocomputer più complessi

Oltre ai modelli base, quelli perfetti per un principiante o per chi non intende dedicarsi alla bicicletta con troppa assiduità, si possono trovare anche modelli di ciclocomputer veramente completi e ricchi di funzionalità.

Questi modelli sono muniti di una ampia serie di sensori, spesso quindi per installarli è necessario posizionare dei cavi lungo la bicicletta o anche sul proprio corpo. È il caso ad esempio dei computer di bordo con misurazione precisa della frequenza cardiaca, utilizzando i quali si deve indossare una fascia toracica che funge da cardiofrequenzimetro.

Oggi questi piccoli dispositivi possono anche essere collegati alla rete, tramite il Wi-fi dello smartphone, per verificare un itinerario o utilizzare app con le mappe; oppure permettono di pubblicare l’itinerario seguito sui social, o ancora di monitorare lo stato di manutenzione della bicicletta.

Chiaramente ci sono modelli di computer per bicicletta dotati di display molto ampi, che si usano in modo intuitivo e che possiedono batterie ricaricabili a lunga durata.

Quanto costa un ciclocomputer

Come già accennato, il prezzo di un computer da bicicletta può variare all’interno di un intervallo molto ampio. I modelli base hanno un costo meno elevato, con dispositivi che costano poche decine di euro.

Se però questi semplici dispositivi non sono adatti alle proprie esigenze e si desiderano funzionalità avanzate, un display molto grande, con ottima visibilità in tutte le condizioni di luce e il collegamento al Wi-fi, allora la spesa può facilmente decuplicarsi.

Questo tipo di dispositivi sono però consigliabili a chi effettivamente fa della bicicletta il suo sport preferito; sia il costo, sia la presenza di molte funzionalità diverse, li rende adatti allo sportivo professionista o a chi va in bicicletta più volte a settimana e ama monitorare tutti i propri allenamenti.

