È stato annunciato che l’attrice Keira Knightley vestirà i panni della protagonista nel film Conception. Ecco tutto ciò che sappiamo

È di Deadline la notizia che annuncia il nuovissimo film che vedrà come protagonista l’attrice Keira Knightley. Si tratta di Conception, il prossimo lavoro della regista Camille Griffin. Si tratta di un thriller distopico e fantascientifico, ambientato in un futuro in cui il governo britannico ha preso il controllo sulla genitorialità. Con questo nuovo film le due donne tornano a lavorare insieme, dopo Silent Night (2021). Ecco tutto ciò che sappiamo.

Sinossi | Conception: Keira Knightley sarà la protagonista del film

La sinossi ufficiale del film è già stata rivelata:

Conception è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro non troppo lontano della Gran Bretagna, dove il governo ha assunto un controllo autoritario sulla genitorialità. Il film segue Rita, una leale funzionaria pubblica, che crede nel sistema spietato che sostiene, fino a quando eventi inattesi non mettono in pericolo il suo status di genitore, rendendola vittima delle stesse leggi che ha così prontamente inflitto agli altri.

Camille Griffin ha anche scritto Conception, le cui riprese dovrebbero essere iniziate. Sebbene il thriller non abbia ancora una data d’uscita ufficiale, potrebbe riguardare già il 2024. Fortunatamente infatti, la lavorazione della pellicola non verrà intaccata dagli scioperi che invece stanno coinvolgendo molte altre produzioni; il film è infatti una produzione britannica, con un contratto con la Equity, senza alcun legame con SAG-AFTRA, interessata invece dalle proteste. Il film è prodotto da Celine Rattray e Trudie Styler, per Maven Screen Media e Fortitude.

Le parole della regista

Attualmente solo il ruolo di Keira Knightley, interprete di Rita, è stato rivelato; tutto il resto del cast rimane ancora avvolto nell’ombra. Nel frattempo, la stessa regista ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la scelta di questa attrice, per il ruolo principale:

Ho la fortuna di aver trovato in Keira una versione migliore di me stessa su cui proiettare la mia creatività. Keira è una grande alleata quanto un talento. Ho intenzione di realizzare insieme un film unico ed emozionante.

